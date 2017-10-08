Хуанфран: «Хочу, чтобы болельщики запомнили, что я отдавал всю свою жизнь за „Атлетико“»

Защитник «Атлетико» Хуанфран намерен достойно войти в историю клуба:

«Я очень маленькая часть истории этого клуба, великой истории. Когда я закончу играть в „Атлетико“, хочу, чтобы болельщики запомнили не то, что я провел за клуб 300 или 400 игр, а то, что я отдавал всю свою жизнь в каждой из них. Именно этим я одержим. Каждый день я просыпаюсь и тренируюсь, чтобы стать лучше и сильнее.

Тренер принимает решения на благо команды. В моих силах каждый раз доказывать, что именно я — тот, кто нужен в стартовом составе. Единственный способ доказать это — выйти на поле».

В последнем матче «матрасников» с «Леганесом» 32-летний Хуанфран остался в запасе.

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