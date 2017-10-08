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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 Матч завершен Коста-Рика 1:1 Гондурас
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Мойес: «Не думаю, что кто-то справился бы с должностью тренера МЮ лучше меня»

сегодня, 12:41

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес вспоминает о временах работы в клубе:

«Согласен полностью — если ты тренируешь „Манчестер Юнайтед“, то обязан побеждать. А я побеждал недостаточно часто. При этом я не думаю, что существует менеджер, который бы справился с задачей лучше и быстрее меня за время, которым я располагал после отставки сэра Алекса.

Команда менялась. Не только Фергюсон ушел, клуб покинул Дэвид Гилл, пришел Эд Вудворд. Перемены требовали времени. Да, я возглавил чемпионов, но клубы вроде „Челси“ и „Манчестер Сити“ потратили огромные деньги тем летом в попытке догнать нас».

Напомним, что в мае 2017 года Мойес покинул должность главного тренера «Сандерленда».

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Все комментарии
Капитан Смoллетт
сегодня в 13:21
бездарный физрук... любой помощник из штаба ферги и даже массажист справились бы лучше него, я многое могу понять, но отстать от 4 места на 15 очков, пропустить вперед эвертон и тоттенхем(тогда еще без кейна и алли) и потерпеть за сезон 12 поражений неприемлемо! Конкуренты понакупали сильных игроков? а ты что делал на протяжении всего лета? о переходе мойеса объявили еще по ходу предыдущего сезона! так что мойес сам виноват что не воспользовался шансом, которого он особо и не заслуживал...
Василий 50
сегодня в 13:06
А может он и прав.
ritar
сегодня в 12:53
шотландский хумор )
sihafazatron
сегодня в 12:43
скучают по тебе в апл многие)
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:43
Дэвид, не надо ля-ля.. После Эвертона у тебя нигде не задалось. А в МЮ ты обновил часть антирекордов. Остальную часть Ван Гал обновил.
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