Мойес: «Не думаю, что кто-то справился бы с должностью тренера МЮ лучше меня»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес вспоминает о временах работы в клубе:

«Согласен полностью — если ты тренируешь „Манчестер Юнайтед“, то обязан побеждать. А я побеждал недостаточно часто. При этом я не думаю, что существует менеджер, который бы справился с задачей лучше и быстрее меня за время, которым я располагал после отставки сэра Алекса.

Команда менялась. Не только Фергюсон ушел, клуб покинул Дэвид Гилл, пришел Эд Вудворд. Перемены требовали времени. Да, я возглавил чемпионов, но клубы вроде „Челси“ и „Манчестер Сити“ потратили огромные деньги тем летом в попытке догнать нас».

Напомним, что в мае 2017 года Мойес покинул должность главного тренера «Сандерленда».

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