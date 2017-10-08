Макелеле: «Каземиро мне напоминает меня самого»

Бывший футболист «Реала» Клод Макелеле поделился мнение о нынешнем полузащитнике «сливочных» Каземиро:

«Каземиро играет очень здорово. Я общался с ним перед финалом Лиги чемпионов-2016 в Милане. Он прекрасно понимает свою позицию на поле, и его работа кажется легкой — всё благодаря таланту и труду.

Он напоминает мне меня самого. Некоторые люди полагали, что я просто „бегунок“, но с технической точки зрения ты должен понимать, как играть и где находиться. Каземиро — очень умный игрок, всегда грамотно выбирает позицию. Умеет выдвигаться вперед, так что способен и голы забивать.

Похоже, что „Реал“ нынче больше ценит черновую работу в центре поля, чем в мое время. Важнее всего для Каземиро то, что одноклубники осознают его вклад и важность для команды. Это его награда».

Напомним, что Каземиро вывел сборную Бразилии на матчи отборочного раунда чемпионата мира в должности капитана.

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