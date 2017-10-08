Фирмино рассказал о своих целях на ближайшие 100 матчей

Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино провел свой сотый поединок в футболке мерсисайдцев, играя против «Спартака». Бразилец по-прежнему рад находиться в составе «красных» и уже ставит себе цели на следующие сто матчей:

«Мне здесь хорошо. Уже тогда, когда я только получил приглашение от „Ливерпуля“, я уже был очень счастлив. Дважды раздумывать не пришлось. Это большой, высококлассный клуб. Мне нравится здесь играть, и это очень здорово провести свой сотый поединок.

Надеюсь, что к следующей сотне я достигну с „Ливерпулем“ больших свершений, мы завоюем так много трофеев, как сможем».

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