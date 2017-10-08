Бош: «Однажды мы увидим трансфер, который обойдется в 1 млрд евро»

Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Бош не верит, что растраты на трансферы в футбольном мире остановятся на отметке в 222 млн евро, которые были уплачены за Неймара:

«Думаю, что однажды мы увидим футболиста, который перейдет в другой клуб за 1 млрд евро».

Также специалист поделился мнением о нападающем «шмелей» Пьер-Эмерике Обамеянге:

«Он важен для команды не только как автор голов, но и потому, что каждый раз выкладывается на сто процентов — неважно, официальная игра ли это или тренировка. Он больше чем футболист. Отличный человек и настоящий лидер».

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