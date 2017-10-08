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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 Матч завершен Коста-Рика 1:1 Гондурас
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Бош: «Однажды мы увидим трансфер, который обойдется в 1 млрд евро»

сегодня, 15:01

Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Бош не верит, что растраты на трансферы в футбольном мире остановятся на отметке в 222 млн евро, которые были уплачены за Неймара:

«Думаю, что однажды мы увидим футболиста, который перейдет в другой клуб за 1 млрд евро».

Также специалист поделился мнением о нападающем «шмелей» Пьер-Эмерике Обамеянге:

«Он важен для команды не только как автор голов, но и потому, что каждый раз выкладывается на сто процентов — неважно, официальная игра ли это или тренировка. Он больше чем футболист. Отличный человек и настоящий лидер».

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