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«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»

вчера, 23:41
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Спартак» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак» - «Ливерпуль» 1:1 (1:1)
Голы: Фернандо 23 - Коутиньо 31

«Спартак»: Ребров (Селихов 68), Боккетти, Кутепов, Джикия, Ташчи, Самедов (Педро Роша 90), Попов (Мельгарехо 85), Фернандо, Пашалич, Ещенко, Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Ливерпуль»: Кариус, Матип, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Фирмино, Джан (Вейналдум 73), Салах, Коутиньо, Мане (Старридж 70), Хендерсон.
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Джан 7, Боккетти 46, Фирмино 75.

Судья: Сириль Гренгор (Франция).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
tims
сегодня в 00:01
Ну что же... Эта ничья даёт "Спартаку" большой шанс удержаться на 3 месте и сыграть в ЛЕ... Несколько слов о "травмированном" Реброве. Несколько раз просмотрел инцидент и не увидел ничего (ни серьёзного столкновения, ни опасного удара), что могло бы вывести вратаря из строя. По-моему, Ребров, что называется, перебздел, увидев, как агрессивно в начале второго тайма заиграл "Ливерпуль". Может, реально, не захотел травмироваться, возможно, не хотелось в очередной раз опозориться, пропустив мячей пять. Он же не знал, что англичане, поатаковав активно 10 минут, потом сбавят обороты... Мне кажется, что Ребров правильно сделал, что ушёл (верней уехал почему-то ногами кверху). Он пропустил бы 2-3 мяча, которые прекрасно парировал Селихов. Конечно, это дело тренеров, но лично я его сделал бы основным вратарём...
Филипповых
сегодня в 00:01
спорточок, я удивлен подобными результатами.
Miaf ответил zyxel410
сегодня в 00:01
zyxel410:
Товарищи спартаковцы, я вот читаю вас и мне неясно - вы что серьезно считаете, что в вашем лазарете есть кто-то, кроме Промеса и зе Луиша, кто серьезно бы усилил игру? И вы вообще матч-то видели? Если бы не ваши вратари и не кривизна ног англичан счет был бы неприличным. Выиграли - молодцы, красавцы и умницы , но даже с учетом всех ваших больных Ливерпуль выглядел лучше. Я это веду к тому что завтра, а точнее уже сегодня, эксперты типа Ловчева начнут заливать о никчемности Ливерпуля, послезавтра все забудут как на самом деле протекала игра, а через три дня все полном серьезе начнут обсуждать что Ливерпуль можно будет легко раскатать в гостях и по итогу не будет по матчу сделано никаких выводов, а выводы есть по чему делать.
Зобнин, глушаков, ананидзе
arzamas ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 00:01
Капитан Смoллетт:
ливерпуль ни о чем, не удивлюсь если скаузеры не выйдут из группы... спартак должен был брать 3 очка у андердога!
Ты рассмешил меня. Петросян отдыхает.))))
EvgenyS ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 00:01
Капитан Смoллетт:
ливерпуль ни о чем, не удивлюсь если скаузеры не выйдут из группы... спартак должен был брать 3 очка у андердога!
Сколько там было ударов в створ ворот?
cska1948
сегодня в 00:01
От Ливерпуля времён Джерарда осталось только название команды.
zyxel410
сегодня в 00:00
Товарищи спартаковцы, я вот читаю вас и мне неясно - вы что серьезно считаете, что в вашем лазарете есть кто-то, кроме Промеса и зе Луиша, кто серьезно бы усилил игру? И вы вообще матч-то видели? Если бы не ваши вратари и не кривизна ног англичан счет был бы неприличным. Выиграли - молодцы, красавцы и умницы , но даже с учетом всех ваших больных Ливерпуль выглядел лучше. Я это веду к тому что завтра, а точнее уже сегодня, эксперты типа Ловчева начнут заливать о никчемности Ливерпуля, послезавтра все забудут как на самом деле протекала игра, а через три дня все полном серьезе начнут обсуждать что Ливерпуль можно будет легко раскатать в гостях и по итогу не будет по матчу сделано никаких выводов, а выводы есть по чему делать.
EvgenyS
вчера в 23:59
EvgenyS ответил ziborock
вчера в 23:59
ziborock:
Цыплят по осени считают! © Без обид, но трудности в общении со мной только у троллей возникают!
Ну это ваши проблемы.
Николай Еремеев
вчера в 23:59
Молодцы выдержали ,неплохо для ЛЧ !
proezd2 ответил Смитерс
вчера в 23:59
Смитерс:
Привет)) Скока лет?!)) Что бросить?
пузырь за ничью.хехе
Sully
вчера в 23:59
не помню уже в каком году, вроде как АЕК Афины или Олимпиакос, короче какой-то греческий клуб в ЛЧ сыграл 6 матчей в ничью, может у спартака получится так отскочить, будут хвастаться что не проиграли ни одного матча))

p.s. хотя мало вероятно, дома ещё можно отскочить... на Энфилде и Рамон Санчесе Писхуане не дадут отскочить)) там авоська обеспечена.
Michele_Alboreto ответил ziborock
вчера в 23:59
ziborock:
Я тебе за то, как прошлый сезон закочился!
Лестер осенью 2016 тоже был всех сильнее в АПЛ ? А Челси осенью 2015?
Капитан Смoллетт
вчера в 23:58
ливерпуль ни о чем, не удивлюсь если скаузеры не выйдут из группы... спартак должен был брать 3 очка у андердога!
ABir
вчера в 23:58
Сегодня футбольный Бог был за Спартак! Но столько травм. Если так пойдёт, то через ещё пару матчей будет играть Спартак-2. Скорейшего выздоровления всем травмированным!
Пастух ответил Альфи
вчера в 23:58
Альфи:
Ну мы то завтра влетим МЮ по полной, вот спартачи покуражаться,от души... они ведь сам ливерпуль почти уговорили,герои!
Что за упаднические настроения??))
Сделаем мы завтра Моуринья!!
И точка.
ziborock ответил EvgenyS
вчера в 23:58
EvgenyS:
Да как бы мне не интересно, как прошлый сезон закончился, мы говорим про здесь и сегодня. Ты трудный собеседник, без обид.
Цыплят по осени считают! © Без обид, но трудности в общении со мной только у троллей возникают!
RussianHorse ответил makkie
вчера в 23:58
makkie:
Отскок не отскок... представь цска без Головина, Акинфеева, Витиньо и Вернблума. Без Игоря вы уже играли - напомнить, какими словами Помазуна крыли?
никакими, все понимали, что парню 20 лет.
Смитерс ответил proezd2
вчера в 23:58
proezd2:
Салем Димон! брось это реально,ты же в футболе.
Привет)) Скока лет?!)) Что бросить?
Footbolista ответил vka1970
вчера в 23:58
vka1970:
Спартак и Ливерпуль с ничьёй. Отскочили, что тут говорить, но бились и умирали за каждый мяч. PS:Роша категорически не понравился.Вышел свежим и начал сопли жевать. Ребров и Селихов просто монстры в этом конкретном матче.
Роша молодой еще, он себя еще покажет.
SM1980
вчера в 23:57
В ноябре надо выносить Марибор!
proezd2 ответил Смитерс
вчера в 23:57
Смитерс:
Так кооперативцы-озеровцы с интересным английским долго прививали гражданам России мысль, что главное не победа, а участие. Вот и радуемся ничейке.
Салем Димон! брось это реально,ты же в футболе.
nhl1983 ответил Альфи
вчера в 23:57
Я как ярый болела Спартака желаю ЦСКА завтра только удачи и победы !!!
Коля58
вчера в 23:57
Сейчас Мостовой расскажет нам какой Спартак был велик ))
Асс-119 ответил Comentarios
вчера в 23:57
Comentarios:
Нормально спартачи смотрелись
Жалко они смотрелись)))
EvgenyS ответил ziborock
вчера в 23:57
ziborock:
Я тебе за то, как прошлый сезон закочился!
Да как бы мне не интересно, как прошлый сезон закончился, мы говорим про здесь и сегодня.
Ты трудный собеседник, без обид.
roberto sanz
вчера в 23:57
у меня такое ощущение,что у руля спартака люди,которые ненавидят спартак,иначе как можно такой сброд в составе держать))))кутепов дрищ-ноль,самедов никого никогда не обыграет,попов медленный,фернандо жирный,пашалича взяли чисто из-за того,что он челси принадлежит,адриано кроме симуляции ничем не занимается
Xtraz
вчера в 23:57
Жаль конечно что Ливерпуль вдесятером в обороне стоял. Неплохо было бы на встречных курсах поиграть.
cska1948 ответил Коля58
вчера в 23:57
Коля58:
Скорее Ливерпуль не сумел забить ))
Всё, что не забивает соперник, заслуга обороны.
Кирилл Сергеев
вчера в 23:57
По самоотдаче претензий нет,но,ребят,что с культурой паса,на 2 метра не могут отдать,этого итальяшку по подготовке на кол,пусть дальше лыжников готовит,и хорошо,что Комбарова не было,надеюсь,больше не увидим
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