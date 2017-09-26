«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»

«Спартак» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Москва, стадион «Открытие Арена»
«Спартак» - «Ливерпуль» 1:1 (1:1)
Голы: Фернандо 23 - Коутиньо 31
«Спартак»: Ребров (Селихов 68), Боккетти, Кутепов, Джикия, Ташчи, Самедов (Педро Роша 90), Попов (Мельгарехо 85), Фернандо, Пашалич, Ещенко, Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Ливерпуль»: Кариус, Матип, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Фирмино, Джан (Вейналдум 73), Салах, Коутиньо, Мане (Старридж 70), Хендерсон.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Джан 7, Боккетти 46, Фирмино 75.
Судья: Сириль Гренгор (Франция).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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