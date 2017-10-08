Марлос: «Шевченко мне посоветовал играть в свой футбол»

Натурализованный украинец Марлос поделился впечатлениями от дебюта за сборную Украины:

«Сложно ли было найти общий язык с партнерами? Нет, с этим проблем не было. Сыграться, конечно, нужно, но футболистов „Шахтёра“ я хорошо знаю, а с такими техничными игроками, как Ярмоленко, Коноплянка и Гармаш не сложно быстро найти взаимопонимание на поле. Со мной на фланге действовал Караваев — он очень много бегал, создавал пространство. Сборная Украины — хорошая команда, и я очень рад, что здесь оказался.

Шевченко перед выходом на замену сказал: „Играй в свой футбол“. Ещё сказал, что нужно сделать гол. Отношения очень хорошие — у тренеров, игроков, персонала. А называют меня просто — Марлос. Как всегда».

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