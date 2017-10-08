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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Янссен: «Если Швеция смогла забить 8 мячей, значит, смогут и Нидерланды»

сегодня, 17:05
НидерландыНидерланды-:-ШвецияШвеция10.10.2017 в 21:45 Не начался

В отличие от своего партнера по команде Арьена Роббена, нападающий сборной Нидерландов Винсент Янссен верит, что его команде удастся совершить чудо и одолеть Швецию с разницей в 7 мячей:

«Если победить с большим счетом, всё возможно. Швеция смогла забить 8 мячей, значит, сможем и мы. Конечно, шансы призрачны, но пока остается малейшая возможность, надо выходить и играть.

Задача будет очень сложной, но в футболе случались и более безумные вещи».

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Все комментарии
Томик
сегодня в 18:06
Ещё и сольют им. Какие семь голов? Шведы собираются с первого места выходить. Белорусы позориться тоже с Францией никак не захотят-всё возможно, мало ли. С такой Францией, на которую я вчера смотрел, белорусы вничью смогут сыграть, я считаю, при удачном стечении обстоятельств и самоотдаче. Этого Шведам будет достаточно. Так что в этой комбинации Голландцы на последнем месте со своими фантазиями. Хотя и жаль, что их не будет на чемпионате.
DXTK
сегодня в 17:58
Деревянсенн и Свиномес спартаковский 8-0 Верим!!!!
ДСА
сегодня в 17:57
Если в форму Швеции одеть сборную Сан-Морино, то тогда шанс действительно есть.
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:44
А Роббена больше не стоит вызывать в сборную.
Правнук Сталина
сегодня в 17:41
А может слив инфы))))))))) пойти стошку поставить на 8-0)))) выиграю в Голландию слетаю))))))))))))))))
Chuhanesburg ответил Правнук Сталина
сегодня в 17:36
Правнук Сталина:
Ну в Голландии))))) много что легализованно)))) Но этого напа но допинг пробу я бы точно сводил))))) Он под чем))) 8 банок загнать шведам)))
Так он походу уже себе забил чего-то))
Owl Fake
сегодня в 17:34
Слив Анчелотти оказался слишком утомительным для Роббена. Устал бедняга.
Obdulio Varela
сегодня в 17:33
Марья Хуановна ещё не на такие мысли наводит
Правнук Сталина
сегодня в 17:32
Ну в Голландии))))) много что легализованно)))) Но этого напа но допинг пробу я бы точно сводил))))) Он под чем))) 8 банок загнать шведам)))
Байкал Иркутск
сегодня в 17:23
Промеса мне в бок, да он спятил!
Mоnоlo
сегодня в 17:20
Сравнил..
Jeck Denielse
сегодня в 17:17
Не смогут.......

Швеция не Люксембург......а Голландия не Барселона при Айтекине......
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