Янссен: «Если Швеция смогла забить 8 мячей, значит, смогут и Нидерланды»

В отличие от своего партнера по команде Арьена Роббена, нападающий сборной Нидерландов Винсент Янссен верит, что его команде удастся совершить чудо и одолеть Швецию с разницей в 7 мячей:

«Если победить с большим счетом, всё возможно. Швеция смогла забить 8 мячей, значит, сможем и мы. Конечно, шансы призрачны, но пока остается малейшая возможность, надо выходить и играть.

Задача будет очень сложной, но в футболе случались и более безумные вещи».

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