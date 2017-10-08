Вукоевич: «Вся Украина хочет, чтобы сборная сыграла на ЧМ в России»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огнен Вукоевич поделился ожиданиями от матча хорватов со сборной Украины:

«Вижу, что футболистам сборной Хорватии очень тяжело, и атмосфера не очень. Это шок. Пропустить от финнов на 90-й минуте такой гол. Я хотел, чтобы Украина вместе с Хорватией попала на чемпионат мира, но сейчас это невозможно. Посмотрим в понедельник.

Новому тренеру за два дня будет тяжело что-то поменять. Будет ротация стартового состава. Есть травмированные, есть проблемы. Украина хорошо играет дома, настроение у них будет хорошее.

Будет полный стадион. Вся Украина хочет, чтобы сборная играла в России на чемпионате мира. Сегодня разговаривал с Модричем. Он спрашивал меня об этом вопросе. Все знают, что будет очень тяжелая игра».

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