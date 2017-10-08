Дик Адвокат - о Сарсании: «Мне больно, я потерял друга»

Наставник сборной Нидерландов Дик Адвокат рассказал о шоке, который он испытал после известия о смерти спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании:

«Уйти в 49 лет – не укладывается в голове. Мне сообщили эту страшную новость после нашего матча с Белоруссией, я сначала не поверил. Да и сейчас не могу поверить. О Косте всегда буду помнить только хорошее. Он был рядом, когда я приехал в Россию, настоящий профессионал, обаятельная личность, мы вместе вели „Зенит“ к победам. А потом, когда дороги разошлись, все равно продолжали общаться. Это был человек, который любил жизнь. Мне больно, я потерял друга. Мои мысли – с родными и близкими Кости. Искренние соболезнования всем, кто его знал».

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