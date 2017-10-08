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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 Матч завершен Коста-Рика 1:1 Гондурас
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Дик Адвокат - о Сарсании: «Мне больно, я потерял друга»

сегодня, 16:54

Наставник сборной Нидерландов Дик Адвокат рассказал о шоке, который он испытал после известия о смерти спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании:

«Уйти в 49 лет – не укладывается в голове. Мне сообщили эту страшную новость после нашего матча с Белоруссией, я сначала не поверил. Да и сейчас не могу поверить. О Косте всегда буду помнить только хорошее. Он был рядом, когда я приехал в Россию, настоящий профессионал, обаятельная личность, мы вместе вели „Зенит“ к победам. А потом, когда дороги разошлись, все равно продолжали общаться. Это был человек, который любил жизнь. Мне больно, я потерял друга. Мои мысли – с родными и близкими Кости. Искренние соболезнования всем, кто его знал».

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 17:55
Соболезную как болельщик
viking88
сегодня в 17:34
очень неожиданная новость... земля ему пухом...
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