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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
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Хислоп: «Месси нельзя назвать лучшим игроком в истории, ведь он не выиграл главный трофей»

сегодня, 16:45

Бывший голкипер «Вест Хэма» и других английских клубов Шака Хислоп не считает, что нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси можно считать величайшим игроком в истории футбола:

«По этому поводу я высказывался множество раз. Не думаю, что его можно считать величайшим игроком всех времен, ведь он не выиграл самый главный титул в футболе.

Да и вообще, если ты не видел своими глазами игру футболиста, то не можешь судить. Люди, которые не видели матчи Пеле или Марадоны, не могут говорить, что они лучше Месси».

Напомним, в предыдущем туре отборочного этапа чемпионата мира Аргентина потеряла очки в матче с Перу, уменьшив свои шансы на поездку в Россию.

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Все комментарии
TypXXI
сегодня в 18:07
Кто такой хислоп что бы что то говорить о таком футболисте как Месси?)
Он уже 11 сезонов провел на ТОП уровне из которых 8 на КОСМИЧЕСКОМ, НЕДОСЯГАЕМОМ. О чем этот ноунейм))
У Андре Шюррле есть этот главный трофе и что?) Что он ему дал?
Месси лучший игрок в истории футбола, и таковым он останется не смотря на все тонны желчи хейтеров))
Великий Князь ответил Apsny
сегодня в 18:03
Apsny:
Эти нападающие забить не могут с его передач. Смотри футбол.
Ему бы хоть пенки бить научиться. Пусть на надувном роботе тренируется, а трофеи Чили брать будет.)
Алексей Буренин
сегодня в 18:03
Месси не везет конкретно с ЧМ
Великий Князь
сегодня в 18:02
Месси лучший игрок в истории коррумпированной Барселоны. Это факт. Но не более.
Apsny
сегодня в 18:00
Как стало известно, полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич "сливал" Жозе Моуринью информацию из раздевалки "королевского клуба". Эту новость сообщает интернет-портал Goal со ссылкой на Don Balon.
Источник утверждает, что хорватский футболист рассказывал наставнику "Манчестер Юнайтед" о положении внутри "галактикос" и проблемах в раздевалке.
Также сообщается, что португальский специалист рассчитывал использовать эту информацию, чтобы подписать Гарета Бейла.
Apsny ответил bexxx
сегодня в 18:00
bexxx:
Все они лучшие в своих чемпионатах особенно нападающие. Но нет же месси ваш лидер отдайте ему все мячи в итоге мы видит как он топит аргов
Эти нападающие забить не могут с его передач.

Смотри футбол.
Dominators
сегодня в 17:47
Если сравнивать только Месси с Гарринчей , то бразилец лучше . Инвалид детства с искривленным позвоночником , с одной ногой короче другой на 6 см выиграл 2 раза ЧМ . А ведь еще можно сравнить с Пеле , с Марадоной . В 60 годах южноамериканцам не давали ЗМ , иначе у Гарринчи и Пеле их было бы вагон и тележка .
Санчо Панса
сегодня в 17:37
Верно, Шака! Не убавить, не прибавить. Только вот персофаны Лео Месси до сих пор считают, что он лучший из лучших) И в сборной Аргентины он не может все решать в одиночку...
Чист
сегодня в 17:28
как же он возьмет -это вообще чушь - причем здесь это
Mоnоlo
сегодня в 17:27
Разные времена вообще сравнивать глупо.
kolpankolpan ответил unoejk
сегодня в 17:24
unoejk:
Добрый день. Вашему комментарию был присвоен статус "Не топ" по той причине, что он был расценён как троллинг и мог спровоцировать других пользователей на агрессию. Перечитав его ещё раз, я возвращаю комментарий в топ. Спасибо, что указали на ошибку.
Чаще читай прикладывая мозг.
ALBA BARCELONA 21 ответил unoejk
сегодня в 17:22
unoejk:
Добрый день. Вашему комментарию был присвоен статус "Не топ" по той причине, что он был расценён как троллинг и мог спровоцировать других пользователей на агрессию. Перечитав его ещё раз, я возвращаю комментарий в топ. Спасибо, что указали на ошибку.
Добрый день.Спасибо а понимание.
kolpankolpan
сегодня в 17:22
Его нельзя назвать лучшим в истории даже если бы он выиграл главный трофей.
жменя семечек
сегодня в 17:20
я легко могу представить как в наше время играли бы гаринча, пеле, кройф, мюллер, марадона, гуллит, ван бастен, и тд. но точно знаю что в их время, такой как месси, по разным причинам(тяжёлые поля, медицина, отрибудика , да просто нравы и требования того времени) вообще играть не смог. у человека попросту отсутствует харизма и характер
Jeck Denielse
сегодня в 17:14
Он со своей сборной ещё и не попал туда где взрослые команды выигрывают "главный трофей" )))))
жменя семечек
сегодня в 17:13
в десятку, и то со скрипом , может и войдёт
unoejk ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:09
ALBA BARCELONA 21:
Все,кто за Роналду-боельщики,ветераны футбола итд,знают,что Месси лучший всех времен,поэтому не могут смириться с этим и говорят всякую чушь на зло. Модератор,если прочитаешь,обьясни,где я тут не то написал,чтобы предупреждение дать,чтобы я знал и другие тоже!
Добрый день. Вашему комментарию был присвоен статус "Не топ" по той причине, что он был расценён как троллинг и мог спровоцировать других пользователей на агрессию. Перечитав его ещё раз, я возвращаю комментарий в топ. Спасибо, что указали на ошибку.
bexxx ответил Apsny
сегодня в 17:08
Apsny:
Это имена, а покажи реальные действия этих звезд.
Все они лучшие в своих чемпионатах особенно нападающие. Но нет же месси ваш лидер отдайте ему все мячи в итоге мы видит как он топит аргов
bexxx ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:06
ALBA BARCELONA 21:
До сих пор у меня гость,который смотрел игры Пеле,Марадоны,Месси,сам болел Реала,вот он убежден,что,Месси лучше их во всех компонентах игры. Шака Хислоп по жизни балабол и с черной завистью. Месси мог выбрать и сборную Испанию и стать ЧМ И Е,что тогда Месси стал бы другим? Людям присуще крайняя глупость и лицемерие.
Мог выбрать испанию ахах😂😂 вот видишь он не выбрал бы испанию а выбрал бы иньесту и хави которые сделали бы за него всю работу. Оо я уверен иньеста не хотел бы видеть его в испании😂😂
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:00
Все,кто за Роналду-боельщики,ветераны футбола итд,знают,что Месси лучший всех времен,поэтому не могут смириться с этим и говорят всякую чушь на зло.

Модератор,если прочитаешь,обьясни,где я тут не то написал,чтобы предупреждение дать,чтобы я знал и другие тоже!
ALBA BARCELONA 21 ответил Apsny
сегодня в 16:57
Apsny:
Это имена, а покажи реальные действия этих звезд.
Все,кто за Роналду-боельщики,ветераны футбола итд,знают,что Месси лучший всех времен,поэтому не могут смириться с этим и говорят всякую чушь на зло.
ROMA DROGBA
сегодня в 16:56
А кто-то, хоть и не без удачи, Евро выиграл с мертвой Португалией
самуил кац - aбрамян
сегодня в 16:52
Золотые слова !
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:52
До сих пор у меня гость,который смотрел игры Пеле,Марадоны,Месси,сам болел Реала,вот он убежден,что,Месси лучше их во всех компонентах игры.
Шака Хислоп по жизни балабол и с черной завистью.
Месси мог выбрать и сборную Испанию и стать ЧМ И Е,что тогда Месси стал бы другим?
Людям присуще крайняя глупость и лицемерие.
Apsny ответил bexxx
сегодня в 16:51
bexxx:
Если бы он и выиграл ЧМ даже тогда не назвал бы его лучшим игроком мира. С таким то составом не выиграть ЧМ это почти позор.
Это имена, а покажи реальные действия этих звезд.
bexxx
сегодня в 16:50
Если бы он и выиграл ЧМ даже тогда не назвал бы его лучшим игроком мира. С таким то составом не выиграть ЧМ это почти позор.
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