Хислоп: «Месси нельзя назвать лучшим игроком в истории, ведь он не выиграл главный трофей»

Бывший голкипер «Вест Хэма» и других английских клубов Шака Хислоп не считает, что нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси можно считать величайшим игроком в истории футбола:

«По этому поводу я высказывался множество раз. Не думаю, что его можно считать величайшим игроком всех времен, ведь он не выиграл самый главный титул в футболе.

Да и вообще, если ты не видел своими глазами игру футболиста, то не можешь судить. Люди, которые не видели матчи Пеле или Марадоны, не могут говорить, что они лучше Месси».

Напомним, в предыдущем туре отборочного этапа чемпионата мира Аргентина потеряла очки в матче с Перу, уменьшив свои шансы на поездку в Россию.

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