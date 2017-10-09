Кемпес: «Только фанаты Марадоны могут хотеть, чтобы Месси не попал на чемпионат мира»

Известный в прошлом футболист, чемпион мира 1978 года Марио Кемпес считает, что возможное непопадание сборной Аргентины на чемпионат мира станет настоящей катастрофой.

«Чемпионат мира без Аргентины и Месси - это катастрофа. Единственные, кто могли бы порадоваться такому развитию событий, так это персональные болельщики Марадоны. Тогда они смогут говорить о величии своего кумира.

Я не понимаю, когда говорят, что проблема Аргентины в психологии. Я бы понял такое объяснение, если бы в команду набрали неопытных юнцов, но в данной ситуации о такой проблеме не может быть и речи.

У Сампаоли есть 90 минут, чтобы стать спасителем, ведь когда он возглавил команду, все его только так и называли».

Победа над немотивированным Эквадором в последнем туре отбора принесет аргентинцам как минимум 5-е место и участие в межконтинентальном плей-офф, а при самых удачных раскладах и прямую путевку в Россию.

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