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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Кемпес: «Только фанаты Марадоны могут хотеть, чтобы Месси не попал на чемпионат мира»

сегодня, 13:08

Известный в прошлом футболист, чемпион мира 1978 года Марио Кемпес считает, что возможное непопадание сборной Аргентины на чемпионат мира станет настоящей катастрофой.

«Чемпионат мира без Аргентины и Месси - это катастрофа. Единственные, кто могли бы порадоваться такому развитию событий, так это персональные болельщики Марадоны. Тогда они смогут говорить о величии своего кумира.

Я не понимаю, когда говорят, что проблема Аргентины в психологии. Я бы понял такое объяснение, если бы в команду набрали неопытных юнцов, но в данной ситуации о такой проблеме не может быть и речи.

У Сампаоли есть 90 минут, чтобы стать спасителем, ведь когда он возглавил команду, все его только так и называли».

Победа над немотивированным Эквадором в последнем туре отбора принесет аргентинцам как минимум 5-е место и участие в межконтинентальном плей-офф, а при самых удачных раскладах и прямую путевку в Россию.

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Все комментарии
Смитерс
сегодня в 13:45
Почему - катастрофа? Аргентина уровня сборной мудофурсов, так что ничего этот ЧМ не потеряет. Да и вопрос собственно один - Испания или Португалия?
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:44
Когда Месси родился Марадона плакал.Марадона точно ртатает от Месси по всем параметрам.
Mоnоlo
сегодня в 13:41
Что за бред? Месси даже и близко не сделал того что сделал Диего для своей сборной.
Морозовский
сегодня в 13:36
Ждём, что выдадут фанаты Роналду!
Василий 50
сегодня в 13:33
Кемпес, скорее всего, сильно ударился головой.
Теперь следует ждать адекватного ответа от Марадоны.
Artuom
сегодня в 13:28
При чём тут Марадона...
Ну выйдет Аргентина на ЧМ, ну может группу пройдёт... а потом всёравно сольется. Видно же что игры нет.
Поэтому непонятно чем эта невтятная игра аргов может помешать гению Марадоне. Вот если бы арги феерили и были претендентами на золото - тогда да, многие бы начали того же Месси ставить в один ряд с Марадоной(что касается именно сборной). А так...

"Я не понимаю, когда говорят, что проблема Аргентины в психологии."
А в чём же тогда проблема, если одни и теже напы за клубы постоянно забивают, а в сборной реализация стремиться к нулю...
Гнойный ответил вoлгoдoн
сегодня в 13:28
    Остапчук 67
    сегодня в 13:28
    Кемпес просто завидует славе Марадоны.
    Gigante Buono
    сегодня в 13:24
    "Единственные, кто мог бы порадоваться такому развитию событий, так это персональные болельщики Марадоны. Тогда они смогут говорить о величии своего кумира."

    От того, попадет ли Аргентина с Месси на ЧМ или нет, величие Марадоны не изменится ни на йоту.
    cevin cigan
    сегодня в 13:22
    Дон Диего,давно уже,всем всё доказал!(вот гном,пусть ответит)
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 13:21
    Парни Эквадора всё понимают. Они добрые, у каждого есть семья, Мама, Папа, сёстры , братья, бабушки, дедушки, все хотят хорошо жить. Я хочу, чтобы они были счастливы, вся Аргентина хочет, чтобы они были богатыми, но по чести и совести.
    Чили тоже хотят и очень даже может, если Бразилия не станет позором на глазах всего мира....... Мысль глубокая, не каждому по мозгам..)
    вoлгoдoн
    сегодня в 13:20
    Я бы сказал фанаты Кристины.
    Там от одного имени Месси бомбит.
    Гнойный
    сегодня в 13:14
    А есть такие как я, которые не любят Месси, но с давних времен болеют за Аргентину?
    Сейчас же модно болеть За Роналду и Португалию или Месси и Аргентину.
    СКА-Хабаровск чемпион. Антихайп
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