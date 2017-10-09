Кемпес: «Только фанаты Марадоны могут хотеть, чтобы Месси не попал на чемпионат мира»

Известный в прошлом футболист, чемпион мира 1978 года Марио Кемпес считает, что возможное непопадание сборной Аргентины на чемпионат мира станет настоящей катастрофой.
«Чемпионат мира без Аргентины и Месси - это катастрофа. Единственные, кто могли бы порадоваться такому развитию событий, так это персональные болельщики Марадоны. Тогда они смогут говорить о величии своего кумира.
Я не понимаю, когда говорят, что проблема Аргентины в психологии. Я бы понял такое объяснение, если бы в команду набрали неопытных юнцов, но в данной ситуации о такой проблеме не может быть и речи.
У Сампаоли есть 90 минут, чтобы стать спасителем, ведь когда он возглавил команду, все его только так и называли».
Победа над немотивированным Эквадором в последнем туре отбора принесет аргентинцам как минимум 5-е место и участие в межконтинентальном плей-офф, а при самых удачных раскладах и прямую путевку в Россию.
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Теперь следует ждать адекватного ответа от Марадоны.
Теперь следует ждать адекватного ответа от Марадоны.
Ну выйдет Аргентина на ЧМ, ну может группу пройдёт... а потом всёравно сольется. Видно же что игры нет.
Поэтому непонятно чем эта невтятная игра аргов может помешать гению Марадоне. Вот если бы арги феерили и были претендентами на золото - тогда да, многие бы начали того же Месси ставить в один ряд с Марадоной(что касается именно сборной). А так...
"Я не понимаю, когда говорят, что проблема Аргентины в психологии."
А в чём же тогда проблема, если одни и теже напы за клубы постоянно забивают, а в сборной реализация стремиться к нулю...
Ну выйдет Аргентина на ЧМ, ну может группу пройдёт... а потом всёравно сольется. Видно же что игры нет.
Поэтому непонятно чем эта невтятная игра аргов может помешать гению Марадоне. Вот если бы арги феерили и были претендентами на золото - тогда да, многие бы начали того же Месси ставить в один ряд с Марадоной(что касается именно сборной). А так...
"Я не понимаю, когда говорят, что проблема Аргентины в психологии."
А в чём же тогда проблема, если одни и теже напы за клубы постоянно забивают, а в сборной реализация стремиться к нулю...
От того, попадет ли Аргентина с Месси на ЧМ или нет, величие Марадоны не изменится ни на йоту.
От того, попадет ли Аргентина с Месси на ЧМ или нет, величие Марадоны не изменится ни на йоту.
Чили тоже хотят и очень даже может, если Бразилия не станет позором на глазах всего мира....... Мысль глубокая, не каждому по мозгам..)
Чили тоже хотят и очень даже может, если Бразилия не станет позором на глазах всего мира....... Мысль глубокая, не каждому по мозгам..)
Там от одного имени Месси бомбит.
Там от одного имени Месси бомбит.
Сейчас же модно болеть За Роналду и Португалию или Месси и Аргентину.
СКА-Хабаровск чемпион. Антихайп
Сейчас же модно болеть За Роналду и Португалию или Месси и Аргентину.
СКА-Хабаровск чемпион. Антихайп