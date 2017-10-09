Смолов: «У нас все люди разбираются в политике и футболе»

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча с Ираном отметил, что болельщики стали лучше относиться к игрокам национальной команды.

«В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо. У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но ситуация правда улучшается. Это заметно.

После завершения матча с Мексикой на Кубке Конфедераций болельщики стали благодарить, аплодировали. Стало звучать больше лестных комментариев, люди говорят теплые слова на улице. Все ребята стали это замечать».

На матче Россия - Иран, который пройдет в Казани, ожидается до 25 тысяч зрителей.

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