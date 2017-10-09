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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Смолов: «У нас все люди разбираются в политике и футболе»

сегодня, 16:04

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча с Ираном отметил, что болельщики стали лучше относиться к игрокам национальной команды.

«В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо. У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но ситуация правда улучшается. Это заметно.

После завершения матча с Мексикой на Кубке Конфедераций болельщики стали благодарить, аплодировали. Стало звучать больше лестных комментариев, люди говорят теплые слова на улице. Все ребята стали это замечать».

На матче Россия - Иран, который пройдет в Казани, ожидается до 25 тысяч зрителей.

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Все комментарии
vka1970
сегодня в 16:50
Если учесть, что Смолов на свою зарплату ходит по параллельным с простыми людьми улицам, то и улучшение он тоже видит где то в параллельной реальности.
Jeck Denielse
сегодня в 16:46
Футболистов и политиков отделяет от народа финансовая пропасть.....
И наверно зря Федор так пренебрежительно.....
Это не прибавит ему баллов....
Байкал Иркутск
сегодня в 16:45
Нужно всегда оставаться людьми и не равнодушными вот тогда и уважать будут!
Василий 50
сегодня в 16:44
Федя, ты зачем зубы показываешь?
Поезжай в Европу, там люди гораздо лучше.
Станешь там топ-игроком, как Селезнев.
"Краснодар" и Россия проживут без тебя.
MALOVAR
сегодня в 16:39
Спартаковцев мы некогда не ругали,да и не за что
cska1948
сегодня в 16:38
"...У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но ситуация правда улучшается. Это заметно..."
---------------------------------
Видимо словами "ситуация стала улучшатся" Смолов хотел сказать, что люди стали меньше уделять внимание политике и футболу.
КЭТиК
сегодня в 16:36
И зарплаты у футболистов и политиков самые высокие.
шацк
сегодня в 16:32
Как то не уважительно Федя с подхолимчиком об болельщиках отзывается. Видимо точно "за бугор" скоро укатит.
Марк Аврелий
сегодня в 16:30

Вот эта прям очень хорошо разбирается в политике.
Dominators
сегодня в 16:25
Априори все так и есть . Но вот уровень разбирательств разный у любого человека . В силу воспитания , образования , менталитета , окружаюущей среды на работе и в быту . Просто с футболистов особый спрос . Получают деньги на несколько порядков выше , чем средний россиянин зарабатывает . Именно получают , а не зарабатывают как простые люди . По этому и окрестили футболистов пешеходами .
старина
сегодня в 16:25
Кроме тех.кто протирает штаны в госдуме и тех,кто якобы играет в футбол
Марк Аврелий
сегодня в 16:23
Ага, особенно в Госдуме все разбираются в политике, особенно такие прирожденные политические деятели, как Кожевникова и Валуев.
Pincho
сегодня в 16:22
Ситуация улучшается, потому что люди наконец-то смирились с тем, что наша сборная плохая и успехов от наших футболистов не ждут.
tuman960
сегодня в 16:21
не только Федя,в Лопырёвой то же вся страна разбирается!!
rubinovyi2
сегодня в 16:19
Не обольщайтесь.
Mоnоlo
сегодня в 16:16
Играть бы научились для начала, а не болтали просто так)
ermak6848
сегодня в 16:14
Фёдор!
Да мы и так всегда Рады вашим Успехам за вашу команду фк " Краснодар " и сборную России.
Играйте и Выигывайте.!!!
Михаил Славнов
сегодня в 16:13
У нас еще хорошо разбираются в бывших мисс красоты и красотках дома-2.
LOpp
сегодня в 16:12
все разбираются в политике и в футболе, а только что в политике, что в футболе одни бездари сидят
Argentino78
сегодня в 16:11
Более того,я знаю человека который способен вытащить страну на высший уровень,но он занят,он таксует...
Великий Князь
сегодня в 16:06
К сожалению кроме футболистов)
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