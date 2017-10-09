Смолов: «У нас все люди разбираются в политике и футболе»

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча с Ираном отметил, что болельщики стали лучше относиться к игрокам национальной команды.
«В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо. У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но ситуация правда улучшается. Это заметно.
После завершения матча с Мексикой на Кубке Конфедераций болельщики стали благодарить, аплодировали. Стало звучать больше лестных комментариев, люди говорят теплые слова на улице. Все ребята стали это замечать».
На матче Россия - Иран, который пройдет в Казани, ожидается до 25 тысяч зрителей.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
И наверно зря Федор так пренебрежительно.....
Это не прибавит ему баллов....
И наверно зря Федор так пренебрежительно.....
Это не прибавит ему баллов....
Поезжай в Европу, там люди гораздо лучше.
Станешь там топ-игроком, как Селезнев.
"Краснодар" и Россия проживут без тебя.
Поезжай в Европу, там люди гораздо лучше.
Станешь там топ-игроком, как Селезнев.
"Краснодар" и Россия проживут без тебя.
---------------------------------
Видимо словами "ситуация стала улучшатся" Смолов хотел сказать, что люди стали меньше уделять внимание политике и футболу.
---------------------------------
Видимо словами "ситуация стала улучшатся" Смолов хотел сказать, что люди стали меньше уделять внимание политике и футболу.
Вот эта прям очень хорошо разбирается в политике.
Вот эта прям очень хорошо разбирается в политике.
Да мы и так всегда Рады вашим Успехам за вашу команду фк " Краснодар " и сборную России.
Играйте и Выигывайте.!!!
Да мы и так всегда Рады вашим Успехам за вашу команду фк " Краснодар " и сборную России.
Играйте и Выигывайте.!!!