Cемак: «„Зенит“ - лучший по качеству игры в чемпионате»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак считает, что «Зенит» еще рано считать главным претендентом на победу, несмотря на хорошее качество футбола в чемпионате России.

«„Зенит“ - лучший по качеству игры в чемпионате, но пока рано говорить о чемпионстве. Сезон длинный, впереди еще большая часть чемпионата, и все может произойти. В данный момент только „Локомотив“ может реально бороться с санкт-петербургской командой, остальным будет гораздо сложнее. Но, повторюсь, сезон длинный».

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