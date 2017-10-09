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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
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Cемак: «„Зенит“ - лучший по качеству игры в чемпионате»

сегодня, 15:26

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак считает, что «Зенит» еще рано считать главным претендентом на победу, несмотря на хорошее качество футбола в чемпионате России.

«„Зенит“ - лучший по качеству игры в чемпионате, но пока рано говорить о чемпионстве. Сезон длинный, впереди еще большая часть чемпионата, и все может произойти. В данный момент только „Локомотив“ может реально бороться с санкт-петербургской командой, остальным будет гораздо сложнее. Но, повторюсь, сезон длинный».

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Все комментарии
вoлгoдoн ответил Dominators
сегодня в 16:47
Dominators:
Я болельщик Ростова , а не Спартака . У меня лично к тебе вопрос . Как ты умудряешься болеть в одной лиге в одном чемпионате за две команды . За Зенит и за Ростов . А если они играют между собой , мне просто интересно как тогда . Ты уже бы определился в своих симпатиях .
Если между собой,то за Ростов конечно.Родина.
За Зенит стал притапливать в эпоху бромонтановых побед Спартака.Так сказать против Народа.
Тогда еще Газпрома не было)
Palex ответил Dominators
сегодня в 16:43
Dominators:
Слышал , потому и интересуюсь . Как тут он будет отмазываться .
А он что,обязан отмазываться?
ermak6448
сегодня в 16:32
Подмечено и сказано по делу .
Dominators ответил LOpp
сегодня в 16:16
LOpp:
не слышал что ли про супер глоров?))
Слышал , потому и интересуюсь . Как тут он будет отмазываться .
Сибирь за Спартак
сегодня в 16:12
Баклан семак как всегда бакланит
LOpp ответил Dominators
сегодня в 16:10
Dominators:
Я болельщик Ростова , а не Спартака . У меня лично к тебе вопрос . Как ты умудряешься болеть в одной лиге в одном чемпионате за две команды . За Зенит и за Ростов . А если они играют между собой , мне просто интересно как тогда . Ты уже бы определился в своих симпатиях .
не слышал что ли про супер глоров?))
Dominators ответил вoлгoдoн
сегодня в 15:59
вoлгoдoн:
Ну а самый смешной Спартак. Купили чемпионство в прошлом сезоне на свою голову.Теперь на три фронта позорятся в угоду заветному кубку России..)
Я болельщик Ростова , а не Спартака . У меня лично к тебе вопрос . Как ты умудряешься болеть в одной лиге в одном чемпионате за две команды . За Зенит и за Ростов . А если они играют между собой , мне просто интересно как тогда . Ты уже бы определился в своих симпатиях .
Jeck Denielse ответил LOpp
сегодня в 15:55
LOpp:
все-таки 85 млн евро на трансферы потратили из бюджета. Остальные 15 клубов потратили всего 40 млн.
Хорош прибедняться.....
Самим не надоело ..??

У Спартака больше иностранцев на поле....и не думаю что Промес стоит меньше Кронневиттера....или Фернанду дешевле Мамманы ???

Ладно бы болельщики СКА Хабаровск это говорили - можно было бы понять.....
Но слышать это от поклонников одного из богатейших столичных клубов - смешно.....

Не Семак виноват и не Манчини что к Вам отказываются идти добротные легионеры....а имеющиеся пока могут только обеспечить место в центре таблицы......
nikoladolgov
сегодня в 15:54
Нуда ... Играют то одни аргентинцы. Ты попробуй из нашего 62а команду сделать чемпионом как Бесков в 80 е.
Гнойный ответил LOpp
сегодня в 15:44
LOpp:
все-таки 85 млн евро на трансферы потратили из бюджета. Остальные 15 клубов потратили всего 40 млн.
Открою тайну, у всех больших команд бюджет больше чем у середняков, в любой лиге. Так что хватит плакаться, хрю-хрю
вoлгoдoн ответил Мельгарехо
сегодня в 15:42
Мельгарехо:
все эти Семаки, Тосны, Оренбурги и прочая шалупень, существуют только для того, чтобы раздвигать ножки перед нацпроектом.
    pereletnii
    сегодня в 15:41
    Семак прав и честен.
    Мельгарехо ответил Дмитрий Аександров
    сегодня в 15:39
    Дмитрий Аександров:
    Семак, у тебя есть своя команда.
      Алексей Буренин
      сегодня в 15:38
      Зенит без сомнений лучший
      Дмитрий Аександров
      сегодня в 15:37
      Семак, у тебя есть своя команда.
      LOpp
      сегодня в 15:36
      все-таки 85 млн евро на трансферы потратили из бюджета. Остальные 15 клубов потратили всего 40 млн.
      nikolah
      сегодня в 15:36
      шансы есть,весной решится многое
      Морозовский
      сегодня в 15:34
      Может и лучший, НО не по качеству. Качество - это не про наш футбол.
      вoлгoдoн
      сегодня в 15:34
      Ну а самый смешной Спартак. Купили чемпионство в прошлом сезоне на свою голову.Теперь на три фронта позорятся в угоду заветному кубку России..)
      Байкал Иркутск
      сегодня в 15:33
      Будем надеяться, что Локо реально поборется за титул! Хотя будет трудно.
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