Cемак: «„Зенит“ - лучший по качеству игры в чемпионате»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак считает, что «Зенит» еще рано считать главным претендентом на победу, несмотря на хорошее качество футбола в чемпионате России.
«„Зенит“ - лучший по качеству игры в чемпионате, но пока рано говорить о чемпионстве. Сезон длинный, впереди еще большая часть чемпионата, и все может произойти. В данный момент только „Локомотив“ может реально бороться с санкт-петербургской командой, остальным будет гораздо сложнее. Но, повторюсь, сезон длинный».
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За Зенит стал притапливать в эпоху бромонтановых побед Спартака.Так сказать против Народа.
Тогда еще Газпрома не было)
За Зенит стал притапливать в эпоху бромонтановых побед Спартака.Так сказать против Народа.
Тогда еще Газпрома не было)
Самим не надоело ..??
У Спартака больше иностранцев на поле....и не думаю что Промес стоит меньше Кронневиттера....или Фернанду дешевле Мамманы ???
Ладно бы болельщики СКА Хабаровск это говорили - можно было бы понять.....
Но слышать это от поклонников одного из богатейших столичных клубов - смешно.....
Не Семак виноват и не Манчини что к Вам отказываются идти добротные легионеры....а имеющиеся пока могут только обеспечить место в центре таблицы......
Самим не надоело ..??
У Спартака больше иностранцев на поле....и не думаю что Промес стоит меньше Кронневиттера....или Фернанду дешевле Мамманы ???
Ладно бы болельщики СКА Хабаровск это говорили - можно было бы понять.....
Но слышать это от поклонников одного из богатейших столичных клубов - смешно.....
Не Семак виноват и не Манчини что к Вам отказываются идти добротные легионеры....а имеющиеся пока могут только обеспечить место в центре таблицы......