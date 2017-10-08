Кирьяков готов работать в любом клубе, если перед ним ставятся серьёзные задачи

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о поисках нового клуба:

«Жду вариантов. Процесс идёт, мои представители работают над этим вопросом. Было несколько вариантов, но не получилось. В одном варианте один аспект не понравился, в другом – второй. Предложения не удовлетворили в полной мере, поэтому решил отказаться.

Безусловно, хотелось бы поработать в Премьер-Лиге. Ищу команду с задачами и адекватными под них условиями. Не очень хочется участвовать в борьбе за выживание, хотя и подобные варианты допускаю. В первую очередь я должен видеть перспективу и обеспечение условий под оговариваемые цели.

Готов ли поработать в ФНЛ? Почему нет? Кстати, было недавно одно предложение из ФНЛ, но перспектив я там не увидел, поэтому не стал тщательно рассматривать. А так, всё возможно, если, повторюсь, будут ставиться серьёзные задачи.

Неплохо говорю на немецком, так что подучивать ничего не надо. Журналисты из Германии спрашивали о желании поработать у них, и я ничего не имею против. К слову, года два назад было любопытное предложение из Японии, но не срослось».

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