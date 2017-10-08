Полтавченко: «Сарсания многое сделал для отечественного футбола»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказал соболезнования по поводу кончины спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании.



«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, всей футбольной общественности страны в связи с кончиной Константина Сергеевича Сарсании.

В самом расцвете сил оборвалась жизнь человека, который очень много сделал для отечественного футбола. За годы спортивной карьеры он играл за российские и зарубежные команды, был тренером. Но наиболее ярко он проявил себя как футбольный менеджер. Многие страницы его биографии связаны с Санкт-Петербургом. С его именем связаны крупные успехи в новейшей истории „Зенита“. Именно Константин Сергеевич стоял у истоков становления той команды, которая впервые в российской истории стала победителем чемпиона страны, а затем завоевала два европейских клубных трофея - Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В этом году Константин Сарсания вернулся в „Зенит“. Мы были уверены, что он вновь поможет петербургской команде одержать большие победы».

Вчера стало известно, что Константин Сарсания ушел из жизни.

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