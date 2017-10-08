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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
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Полтавченко: «Сарсания многое сделал для отечественного футбола»

сегодня, 15:11

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказал соболезнования по поводу кончины спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. 

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, всей футбольной общественности страны в связи с кончиной Константина Сергеевича Сарсании.

В самом расцвете сил оборвалась жизнь человека, который очень много сделал для отечественного футбола. За годы спортивной карьеры он играл за российские и зарубежные команды, был тренером. Но наиболее ярко он проявил себя как футбольный менеджер. Многие страницы его биографии связаны с Санкт-Петербургом. С его именем связаны крупные успехи в новейшей истории „Зенита“. Именно Константин Сергеевич стоял у истоков становления той команды, которая впервые в российской истории стала победителем чемпиона страны, а затем завоевала два европейских клубных трофея - Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В этом году Константин Сарсания вернулся в „Зенит“. Мы были уверены, что он вновь поможет петербургской команде одержать большие победы».

Вчера стало известно, что Константин Сарсания ушел из жизни.

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Все комментарии
cska plus
сегодня в 16:17
Неожиданная смерть, интересно, что случилось.
tolctoy
сегодня в 15:55
Выражаю соболезнования болельщикам Зенита.Пусть земля ему будет пухом.
MaxForCSKA
сегодня в 15:23
Что например
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