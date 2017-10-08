Тарасов: «Матчи со сборными Бразилии и Аргентины всегда интересны»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своим мнением касательно товарищеских матчей сборной России.



«Матчи против таких соперников, как сборные Бразилии и Аргентины, всегда интересны. Нужно дождаться официальной информации о наших будущих соперниках, а пока готовимся играть с такими командами через соперников попроще. Перед матчем с иранцами для нас главное восстановиться. В игре постараемся отталкиваться именно от себя, а не от противника».



Предполагается, что сборная России встретится в товарищеских встречах со сборными Аргентины и Бразилии 10 и 14 ноября.

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