Орлов: «Сарсания был футбольным человеком, он искренне любил игру»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился воспоминаниями о спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании, который ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 лет.

«Есть такое понятие — футбольные люди. Они создавали очарование футбола. Их не так уж и много. Братья Старостины, Бесков, Аркадьев, Якушин, Маслов, Стрельцов, Иванов, Морозов, Садырин, Зонин, Симонян, Романцев, Лобановский. Они были очень требовательны к себе. Задавая высокую планку своему отношению к футболу и к жизни, они привлекали молодых людей. Так и я попал в футбол.

Помню, как олимпийский чемпион Алексей Александрович Парамонов, когда был тренером юношеской сборной СССР, пригласил меня в команду. Пообщавшись с ним, я понял, что футбол сродни искусству. Фергюсон, Моуриньо и прочие двигают футбольную науку. Они и футболисты во многих странах — Испании, Италии, Бразилии или Аргентине – популярнее кинозвёзд. Это же не случайно.

Костя Сарсания как раз относится к числу футбольных людей. Он двигал футбол, привлекал к нему внимание. Для него это не была машина по зарабатыванию денег, он искренне любил игру. Футбол тем и привлекателен, что в нём есть такие люди. Они очаровывают. Костя не был выдающимся футболистом, зато стал классным футбольным менеджером».

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