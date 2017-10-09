Орлов: «Сарсания был футбольным человеком, он искренне любил игру»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
  • Главные новости
  • Все новости
10:44
Сборная Бразилии на ЧМ-2018 намерена базироваться в Сочи1
10:18
Названа первая пятерка претендентов на «Золотой мяч»23
00:18
Германия повторила достижение сборной Испании62
23:37
Германия разгромила сборную Азербайджана43
21:59
Салах выводит сборную Египта на ЧМ-201839
10:29
Газзаев: «Онопко и в свои 47 не хуже нынешних защитников сборной России»10
10:05
Именем Салаха названа школа, в которой учился футболист3
09:51
Роберто Карлос: «Ходжсон плохо разбирается в футболе»7
09:39
Мустафи может выбыть на долгий срок1
09:29
Табарес: «Месси не может всё делать один»14
09:07
Селезнев: «С новым тренером „Карабюкспора“ мы не нашли общий язык»9
08:54
Лопетеги: «Аргентина вместе с Месси попадёт на ЧМ, я в этом уверен»9
08:44
Венгер: «Не знаю, кто будет моим преемником. И не хочу этого знать»5
08:33
Насри: «Глупо не вызывать Бензема в сборную Франции»2
08:24
МЮ наймет тренера для Погба, чтобы научить француза правильно бегать14
00:52
Жиру: «Я был близок к переходу в „Эвертон“»6
00:37
Защитник «Арсенала» Мустафи получил травму бедра в матче за сборную Германии7
23:52
Дешам: «Канте повредил заднюю поверхность бедра»4
23:35
Норвегия минимально обыграла Северную Ирландию7
23:35
Чехия отправила пять мячей в ворота Сан-Марино9
22:41
Черышев в ближайшие дни вернется в общую группу «Вильярреала»15
22:18
Коноплянка: «Хорватам надо три очка, нам надо три очка — будет очень интересный матч»44
21:40
Восемь игроков «Ювентуса» могут пропустить матч с «Лацио» из-за травм13
21:31
Левандовски опередил Роналду и вновь установил рекорд по числу голов в отборе ЧМ-201826
21:02
Германия - Азербайджан: стартовые составы6

Орлов: «Сарсания был футбольным человеком, он искренне любил игру»

сегодня, 09:21

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился воспоминаниями о спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании, который ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 лет.

«Есть такое понятие — футбольные люди. Они создавали очарование футбола. Их не так уж и много. Братья Старостины, Бесков, Аркадьев, Якушин, Маслов, Стрельцов, Иванов, Морозов, Садырин, Зонин, Симонян, Романцев, Лобановский. Они были очень требовательны к себе. Задавая высокую планку своему отношению к футболу и к жизни, они привлекали молодых людей. Так и я попал в футбол. 

Помню, как олимпийский чемпион Алексей Александрович Парамонов, когда был тренером юношеской сборной СССР, пригласил меня в команду. Пообщавшись с ним, я понял, что футбол сродни искусству. Фергюсон, Моуриньо и прочие двигают футбольную науку. Они и футболисты во многих странах — Испании, Италии, Бразилии или Аргентине – популярнее кинозвёзд. Это же не случайно. 

Костя Сарсания как раз относится к числу футбольных людей. Он двигал футбол, привлекал к нему внимание. Для него это не была машина по зарабатыванию денег, он искренне любил игру. Футбол тем и привлекателен, что в нём есть такие люди. Они очаровывают. Костя не был выдающимся футболистом, зато стал классным футбольным менеджером».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Germann
сегодня в 10:36
А чего его свалило то - так рановато...???
Zayac_65
сегодня в 09:47
Пусть земля будет пухом......
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100