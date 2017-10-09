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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
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Газзаев: «Онопко и в свои 47 не хуже нынешних защитников сборной России»

сегодня, 10:29

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от товарищеского матча в Грозном между командой «Лидер65» и итальянской сборной ветеранов. В этой игре Газзаев выступил в роли главного тренера «Лидера».

«Участие в такой игре доставило мне большое удовольствие! Отличная задумка и реализация. Для меня большая честь руководить сборной России в матче, посвященном дню рождения Владимира Владимировича Путина. У нашей команды был отличный состав. Считаю, следует проводить подобные встречи чаще – не только в Грозном, но и по всей стране. Ведь именно так можно дополнительно популяризировать футбол – посмотрите, на „Ахмат Арену“ пришло 30 тысяч человек. Думаю, что и наши соперники из Италии несильно расстроились из-за поражения. Я пожелал им приехать к нам в гости еще. Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес Рамзана Кадырова, идейного вдохновителя этого матча.

Роналдиньо поражал меня своей игрой всегда. Но я бы еще отдельно отметил Онопко. Виктор всегда отвечал высоким стандартам европейского футбола. И даже сейчас, в свои 47 лет, он по-прежнему не уступает даже защитникам национальной сборной».

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Все комментарии
Байкал Иркутск
сегодня в 10:45
Помню как вся страна вздохнула когда Онопко ушёл из сборной! А тут оказывается сегодняшние защитники ещё хуже постаревшего Онопко! Ужас!
eaguar
сегодня в 10:44
В Грозном состоялся матч ветеранских сборных России и Италии, посвящённый 65-летию президента страны Владимира Путина.
Команда «Лидер-65» выиграла у итальянцев — 6:3. Голы забили Рамзан Кадыров, Лев Кузнецов, Магомед Даудов, Роналдиньо, Александр Кержаков и Роман Широков. У «скуадры адзурра» хет-трик на счету Марко Дельвеккио.
В составе «Лидера-65» играли бывшие тренеры тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, Виктор Булатов, Дмитрий Ананко, Александр Филимонов и экс-арсеналец Дмитрий Кузнецов.
Т34
сегодня в 10:44
Хватит Виктору Онопко бездельничать. Его возраст уже подошел к стандартам "армейского" клуба. Эмблему цска целовал, пора и уже и делом помочь в трудные времена. Глядишь и в сборную России по старой памяти Черчесов пригласит, Газаев слово замолвит. Как в народе говорят: "Старый конь борозды не портит", а то, что глубоко не пашет - это домыслы.
Faustello
сегодня в 10:42
Прав усатый, Витя и сейчас как в молодости ноги пачками может отрывать!
Jeck Denielse
сегодня в 10:41
Дайте же ему наконец порулить в РФС.....
А то он так и будет троллить сборную и Мутко.....
cska plus
сегодня в 10:41
Он имеет ввиду кутю.
LOpp
сегодня в 10:38
Апорт!
Дед Мазая
сегодня в 10:36
Считаю, следует проводить подобные встречи чаще – не только в Грозном, но и по всей стране...(с)
И тренером у этой команды должен быть Газзаев. Я просто настаиваю на этом! 364 города России, а на 365-ый день снова в Грозный...)
Alex-96
сегодня в 10:35
Да я вообще думаю лучше в десятером играть чем с Васиным в защите, или на крайняк его в нападение ставить, там у него лучше получается.
Мельгарехо
сегодня в 10:35
Акинфеев и в свои 42 не хуже нынешних вратарей из ФНЛ
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