Газзаев: «Онопко и в свои 47 не хуже нынешних защитников сборной России»

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от товарищеского матча в Грозном между командой «Лидер65» и итальянской сборной ветеранов. В этой игре Газзаев выступил в роли главного тренера «Лидера».
«Участие в такой игре доставило мне большое удовольствие! Отличная задумка и реализация. Для меня большая честь руководить сборной России в матче, посвященном дню рождения Владимира Владимировича Путина. У нашей команды был отличный состав. Считаю, следует проводить подобные встречи чаще – не только в Грозном, но и по всей стране. Ведь именно так можно дополнительно популяризировать футбол – посмотрите, на „Ахмат Арену“ пришло 30 тысяч человек. Думаю, что и наши соперники из Италии несильно расстроились из-за поражения. Я пожелал им приехать к нам в гости еще. Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес Рамзана Кадырова, идейного вдохновителя этого матча.
Роналдиньо поражал меня своей игрой всегда. Но я бы еще отдельно отметил Онопко. Виктор всегда отвечал высоким стандартам европейского футбола. И даже сейчас, в свои 47 лет, он по-прежнему не уступает даже защитникам национальной сборной».
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Команда «Лидер-65» выиграла у итальянцев — 6:3. Голы забили Рамзан Кадыров, Лев Кузнецов, Магомед Даудов, Роналдиньо, Александр Кержаков и Роман Широков. У «скуадры адзурра» хет-трик на счету Марко Дельвеккио.
В составе «Лидера-65» играли бывшие тренеры тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, Виктор Булатов, Дмитрий Ананко, Александр Филимонов и экс-арсеналец Дмитрий Кузнецов.
Команда «Лидер-65» выиграла у итальянцев — 6:3. Голы забили Рамзан Кадыров, Лев Кузнецов, Магомед Даудов, Роналдиньо, Александр Кержаков и Роман Широков. У «скуадры адзурра» хет-трик на счету Марко Дельвеккио.
В составе «Лидера-65» играли бывшие тренеры тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, Виктор Булатов, Дмитрий Ананко, Александр Филимонов и экс-арсеналец Дмитрий Кузнецов.
А то он так и будет троллить сборную и Мутко.....
А то он так и будет троллить сборную и Мутко.....
И тренером у этой команды должен быть Газзаев. Я просто настаиваю на этом! 364 города России, а на 365-ый день снова в Грозный...)
И тренером у этой команды должен быть Газзаев. Я просто настаиваю на этом! 364 города России, а на 365-ый день снова в Грозный...)