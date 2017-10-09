Газзаев: «Онопко и в свои 47 не хуже нынешних защитников сборной России»

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от товарищеского матча в Грозном между командой «Лидер65» и итальянской сборной ветеранов. В этой игре Газзаев выступил в роли главного тренера «Лидера».

«Участие в такой игре доставило мне большое удовольствие! Отличная задумка и реализация. Для меня большая честь руководить сборной России в матче, посвященном дню рождения Владимира Владимировича Путина. У нашей команды был отличный состав. Считаю, следует проводить подобные встречи чаще – не только в Грозном, но и по всей стране. Ведь именно так можно дополнительно популяризировать футбол – посмотрите, на „Ахмат Арену“ пришло 30 тысяч человек. Думаю, что и наши соперники из Италии несильно расстроились из-за поражения. Я пожелал им приехать к нам в гости еще. Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес Рамзана Кадырова, идейного вдохновителя этого матча.

Роналдиньо поражал меня своей игрой всегда. Но я бы еще отдельно отметил Онопко. Виктор всегда отвечал высоким стандартам европейского футбола. И даже сейчас, в свои 47 лет, он по-прежнему не уступает даже защитникам национальной сборной».

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