Иньеста может разорвать контракт с «Барселоной» в любой момент

Полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста может в любой момент без обязательств покинуть команду, несмотря на пожизненный контракт. В контракте есть пункт, который позволяет игроку уйти из команды по собственному желанию без каких-либо обязательств. Для этого Иньесте необходимо сообщить о своем решении руководству клуба до 30 апреля любого года.
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когда метр с кепкой,очередной завершит карьеру в сборной,
или....ну х.з...полюбасу завершит,но останется как самый неДооценным игроком в истории футбола...если это можно назвать футбол в нынешнее время.
Осталось внедрить Бибера и Толстозадую Минаж ,и считай МакГрегор-Мэйвейзер в футболе состоялся епт..
когда метр с кепкой,очередной завершит карьеру в сборной,
или....ну х.з...полюбасу завершит,но останется как самый неДооценным игроком в истории футбола...если это можно назвать футбол в нынешнее время.
Осталось внедрить Бибера и Толстозадую Минаж ,и считай МакГрегор-Мэйвейзер в футболе состоялся епт..