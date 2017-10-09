Иньеста может разорвать контракт с «Барселоной» в любой момент

Полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста может в любой момент без обязательств покинуть команду, несмотря на пожизненный контракт. В контракте есть пункт, который позволяет игроку уйти из команды по собственному желанию без каких-либо обязательств. Для этого Иньесте необходимо сообщить о своем решении руководству клуба до 30 апреля любого года.

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