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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Иньеста может разорвать контракт с «Барселоной» в любой момент

сегодня, 19:17

Полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста может в любой момент без обязательств покинуть команду, несмотря на пожизненный контракт. В контракте есть пункт, который позволяет игроку уйти из команды по собственному желанию без каких-либо обязательств. Для этого Иньесте необходимо сообщить о своем решении руководству клуба до 30 апреля любого года.

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Все комментарии
Байкал Иркутск
сегодня в 19:51
Красивый ход руководства Барсы!
No problem
сегодня в 19:47
Этот год,настанет через год,..
когда метр с кепкой,очередной завершит карьеру в сборной,
или....ну х.з...полюбасу завершит,но останется как самый неДооценным игроком в истории футбола...если это можно назвать футбол в нынешнее время.
Осталось внедрить Бибера и Толстозадую Минаж ,и считай МакГрегор-Мэйвейзер в футболе состоялся епт..
sihafazatron
сегодня в 19:41
это на случай псж?
Apsny
сегодня в 19:39
Не ущемляя человеческие принципы.
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