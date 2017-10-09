Крауч попал в Книгу Рекордов Гиннесса

Имя нападающего «Сток Сити» Питера Крауча будет включено в издание Книги Рекордов Гиннесса 2018 года.

Крауч, который помимо своего роста и умения играть в футбол также известен прекрасным чувством юмора, будет внесен в легендарную книгу как автор наибольшего количества голов, забитых в рамках матчей английской Премьер-Лиги головой. На счету 36-летнего англичанина 51 такой точный удар.

«Здорово! Быть обладателем рекорда, а особенно в Премьер-Лиге, это здорово. Я горжусь этим», - заявил Крауч.

Peter Crouch makes 2018 Guinness Book of Records for most Premier League headers https://t.co/Orv7GTlxGM pic.twitter.com/Fzb3cIVZFK — Telegraph Football (@TeleFootball) 9 октября 2017 г.

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