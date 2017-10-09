Гризманн, Буффон и Фалькао - в числе номинантов на «Золотой мяч»

Журнал France Football продолжает объявлять имена номинантов на «Золотой мяч».

В четвертую пятерку претендентов на награду вошли нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, полузащитник «Реала» Тони Кроос, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане и форвард «Монако» Радамель Фалькао.

Всего в течение дня будет объявлено 30 претендентов. Полный список станет известен к 20:30 мск.

С первой пятеркой соискателей награды можно ознакомиться здесь.

Вторая пятерка здесь.

Третья пятерка здесь.

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