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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
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Гризманн, Буффон и Фалькао - в числе номинантов на «Золотой мяч»

сегодня, 18:54

Журнал France Football продолжает объявлять имена номинантов на «Золотой мяч».

В четвертую пятерку претендентов на награду вошли нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, полузащитник «Реала» Тони Кроос, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане и форвард «Монако» Радамель Фалькао.

Всего в течение дня будет объявлено 30 претендентов. Полный список станет известен к 20:30 мск.

С первой пятеркой соискателей награды можно ознакомиться здесь.
Вторая пятерка здесь.
Третья пятерка здесь.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 19:42
подождем полный список претендентов на Золотой мяч
bogdandinio
сегодня в 19:28
дабы прекратить всю эту вакханилию -дадут Роналду чтобы поровнять его по ЗМ с Месси, ну и надеюсь со следующего года ЗМ будут отдовать всётаки тем игрокам кто блиснул в конкретном году а не за общую планку
киэнджин
сегодня в 19:26
Буффону за 2 от Лео..
Viduka ответил Брулин
сегодня в 19:21
Брулин:
Прекрасные игроки конечно, вот говорят, что с каждой эпохой игроков не будет уже таких как прежде, что в будущем будут все слабее и слабее, но на самом деле это не так, ведь правду люди говорят - нет незаменимых, был классный футболист, на его место со временем придет еще лучше.
Ага, был Зидан - теперь Погба, был Анри - теперь Гризманн, был Батистута - теперь Игуаин, был Бергкамп - теперь Промес и т.д. Раньше у "Золотого Мяча" ежегодно менялся обладатель, теперь он переходит от Месси к Роналду и обратно.
Doping87
сегодня в 19:13
Фалькао то за что? Быстрее Кокорину дадут. Буффон рулит!
ЮЗИК
сегодня в 19:10
Буффону надо дать на прощание
ermak6448
сегодня в 19:06
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, - Достоин ( сугубо личное мнение )
BESTjuventus10
сегодня в 19:03
золотой мяч получит роналду, к чему этот фарс.
Брулин
сегодня в 18:57
Прекрасные игроки конечно, вот говорят, что с каждой эпохой игроков не будет уже таких как прежде, что в будущем будут все слабее и слабее, но на самом деле это не так, ведь правду люди говорят - нет незаменимых, был классный футболист, на его место со временем придет еще лучше.
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