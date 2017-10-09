Кейн и Левандовски вошли в число номинантов на «Золотой мяч»

Журнал France Football продолжает объявлять имена номинантов на «Золотой мяч». В третью пятерку претендентов на награду вошли вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, а также нападающие Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Эдин Джеко ("Рома").

Всего в течение дня будет объявлено 30 претендентов. Полный список станет известен к 20:30 мск.

С первой десяткой соискателей можно ознакомиться здесь и здесь.

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