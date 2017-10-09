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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Кейн и Левандовски вошли в число номинантов на «Золотой мяч»

сегодня, 15:18

Журнал France Football продолжает объявлять имена номинантов на «Золотой мяч». В третью пятерку претендентов на награду вошли вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, а также нападающие Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Эдин Джеко ("Рома").

Всего в течение дня будет объявлено 30 претендентов. Полный список станет известен к 20:30 мск.

С первой десяткой соискателей можно ознакомиться здесь и здесь.

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Все комментарии
The Celtic Football Club
сегодня в 15:20
Все они для мебели.
Kashaev Kamil
сегодня в 15:20
Джеко здесь видится лишним
Mоnоlo
сегодня в 15:20
Удивительно.
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