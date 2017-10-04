Кака мог перейти в «Манчестер Сити» в 2009 году за 100 млн евро

Полузащитник «Орландо Сити» Кака признался, что в 2009 году мог перейти из «Милана» в «Манчестер Сити» за 100 млн евро.

«Я не знал об интересе „Сити“, пока не появилось это предложение. Переговоры прошли быстро, я уже согласовал зарплату, которая была намного выше, чем в „Милане“. Но задумался о семейных проблемах, о том, как трудно будет моим детям и жене переезжать в Англию. Пришел к выводу, что не нужно этого делать. Да и не хотел рисковать ради неопределенного проекта. В тот момент проект „Сити“ меня не убедил. Я не думал, что у них все получится».

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