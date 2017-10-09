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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
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Месси, Кавани и Бензема номинированы на «Золотой мяч»

сегодня, 19:36

Журнал France Football продолжает объявлять имена номинантов на «Золотой мяч».

В пятую пятерку претендентов на награду вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, защитник «Баварии» Матс Хуммельс и форвард «Реала» Карим Бензема.

Всего в течение дня будет объявлено 30 претендентов. Полный список станет известен к 20:30 мск.

С первой пятеркой соискателей награды можно ознакомиться здесь.
Вторая пятерка здесь.
Третья пятерка здесь.
Четвертая пятерка здесь.

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Все комментарии
alex8683
сегодня в 19:55
Я бы Кавани отдал! Просто чтоб та девченка поплакала)
Mоnоlo
сегодня в 19:54
Смеюсь.
Байкал-38
сегодня в 19:54
Половина кого назвали не тянет даже на шнурки от бутс!
Igo0rek
сегодня в 19:52
Бензема... И этим все сказано! С кем там Бензема переспал, что его везде впихивают?
хейтер барселоны
сегодня в 19:46
Бензема? Ну, Месси ещё ладно, всё-таки покеры Эспаньолам кладёт, но Бензема-то что и на руководителей французского журнала компромат имеет?
Deuced
сегодня в 19:46
ахаха бензема да вы шутите , вот что значит попасть в удачное место в удачное время
juchok
сегодня в 19:45
из этой пятерки Лео явно выделяется!
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