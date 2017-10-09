Месси, Кавани и Бензема номинированы на «Золотой мяч»

Журнал France Football продолжает объявлять имена номинантов на «Золотой мяч».

В пятую пятерку претендентов на награду вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, защитник «Баварии» Матс Хуммельс и форвард «Реала» Карим Бензема.

Всего в течение дня будет объявлено 30 претендентов. Полный список станет известен к 20:30 мск.

С первой пятеркой соискателей награды можно ознакомиться здесь.

Вторая пятерка здесь.

Третья пятерка здесь.

Четвертая пятерка здесь.

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