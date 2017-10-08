Куман: «Я спокоен несмотря на провальный старт „Эвертона“»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что не паникует из-за критически плохого старта сезона и уверил, что ситуация изменится в лучшую сторону.



«Я согласен с тем, что каждый имеет право за собственную точку зрения, а я как тренер не должен убегать от критики.



Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит в „Эвертоне“ и работаем над тем, чтобы улучшить наши результаты. В момент когда я переходил в клуб с такими большими амбициями, я осознавал, что могу оказаться в трудной ситуации. Однако сейчас я спокоен и делаю все необходимое, чтобы в ближайшем будущем результаты улучшились».



Недавно Рональд Куман прокомментировал поражение от «Бернли».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте