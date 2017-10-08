Ди Франческо: «„Рома“ совершенствуется как команда»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал несколько вопросов о его команде.



«Я думаю, что „Рома“ совершенствуется как команда. Это позитивный знак, и я рассчитываю, что мы покажем это в субботнем матче против „Наполи“.



Международный перерыв - это одновременно и хорошо и плохо. Вы никогда не знаете, что может произойти и не уверены в том, что в расположение команды вернется именно столько игроков, сколько покинуло. Есть определенные риски».



Ранее Фабио Каннаваро заявил, что считает «Рому» претендентом на Скудетто.

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