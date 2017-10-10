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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Тренировочные базы в Казани на ЧМ-18 будут готовы в течении месяца

сегодня, 11:02

Первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин заявил, что тренировочные базы в Казани для чемпионата мира 2018 будут готовы в течении месяца. 

«На трех площадках работы завершены. На площадке в Свияге осталось буквально 10 процентов работ, и в течение месяца они будут завершены.

Наш гостиничный фонд значительно вырос, так что с этим проблем быть не должно. Другое дело, что некоторые команды и гости будут жить за городом, и сейчас нам надо обратить внимание на обеспечение безопасности по пути. Но мы уже делали это и во время чемпионата мира по водным видам спорта, и на Кубке конфедераций, так что проблем возникнуть не должно». 

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