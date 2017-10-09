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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
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Денис Черышев посетил стадион в Нижнем Новгороде

сегодня, 17:33

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вместе со своим отцом Дмитрием Черышевым посетил Нижний Новгород. Они побывали на строящемся «Стадионе Нижний Новгород» и тренировочной площадке около ФОКа «Мещерский».

«Рад приехать в свой родной город, меня тут тепло встретили, я очень благодарен. Мне понравился новый терминал аэропорта – и командам, и болельщикам будет приятно прилетать сюда. Рад, что удалось побывать на строящемся стадионе – он просто супер. Надеюсь, сборная России здесь сыграет. Для нас с папой честь быть послами нашего родного города. Уверен, зарубежным болельщикам понравится в Нижнем Новгороде, ведь Россия всегда славилась своим гостеприимством», - сказал Черышев.

Напомним, что Черышев в ближайшие дни должен вернуться в общую группу «Вильярреала».

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Все комментарии
Mоnоlo
сегодня в 18:17
Лучше бы медпункт посетил.
tims
сегодня в 17:58
Оказывается, какая важная персона этот Черышев младший!.. Он ПОСЕТИЛ Нижний Новгород. Дальше ожидал продолжения типа: "... его встречали толпы восторженных новгородцев и в воздух чепчики бросали..." Автор сего панегирика знает стилистическую и смысловую разницу слов "посетил" и "побывал"? В Нижнем 99 процентов жителей знать не знают и знать не хотят ни о каком Черышеве (ни о младшем, ни о старшем)... Ну коль автору захотелось сообщить о приезде Черышевых в Нижний Новгород, на мой взгляд правильнее было бы написать так: "Сладкая парочка жуликов от футбола - старший и младший Черышевы побывали в Нижнем Новгороде. Поглазели на строящийся стадион и на некую тренировочную площадку и быстро отбыли восвояси. Тяжело было находиться в городе, не приспособленном для пребывания такого вип-семейства. А на стадионе и в терминале аэропорта никто и не знал, что рядом находились великий игрок больших и малых испанских клубов младший Черышев и известный всему миру тренер - старший. И предъявив испано-португальские паспорта, загрузилась знаменитая пара в самолёт, который унёс их в привычные им благоустроенные европейские дали, подальше от варварской России. И никто не узнал бы о таком знаменательном для Нижнего Новгорода и всей страны собитии, если бы не "Соккер"...
severnyj84
сегодня в 17:57
Надоели с этим черышевым, абсолютнысм нулем, да еще и его папу никакого пиарят.
Василий 50
сегодня в 17:50
Послом пусть будет.
Главное, чтобы его в сборную не навязали.
вованыч 80
сегодня в 17:42
Он с футболом завязал чтоли?
Морозовский
сегодня в 17:39
В Россию эти послы никогда не вернутся.
Шуnя771
сегодня в 17:36
Слава всевышнему, что выбрали послом, а не в Сборную)
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