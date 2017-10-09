Денис Черышев посетил стадион в Нижнем Новгороде

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вместе со своим отцом Дмитрием Черышевым посетил Нижний Новгород. Они побывали на строящемся «Стадионе Нижний Новгород» и тренировочной площадке около ФОКа «Мещерский».

«Рад приехать в свой родной город, меня тут тепло встретили, я очень благодарен. Мне понравился новый терминал аэропорта – и командам, и болельщикам будет приятно прилетать сюда. Рад, что удалось побывать на строящемся стадионе – он просто супер. Надеюсь, сборная России здесь сыграет. Для нас с папой честь быть послами нашего родного города. Уверен, зарубежным болельщикам понравится в Нижнем Новгороде, ведь Россия всегда славилась своим гостеприимством», - сказал Черышев.

Напомним, что Черышев в ближайшие дни должен вернуться в общую группу «Вильярреала».

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