Появилось изображение формы сборной России на ЧМ-2018

В сети появилось изображение основной формы сборной России на ЧМ-2018. Форма выполнена в красно-белых цветах и похожа на форму, в которой сборная СССР выступала на победной Олимпиаде-1988.
Ранее, напомним, в сети появились фотографии формы сборной Италии на ЧМ-2018.
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Надеюсь что хоть не опозоримся!
Надеюсь что хоть не опозоримся!
Вот если бы в эту форму ещё вложить игроков уровня сборной СССР 1988 года.......
Вот если бы в эту форму ещё вложить игроков уровня сборной СССР 1988 года.......