Начала работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков во время чемпионата мира

Служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков во время чемпионата мира-2018 уже начала свою работу.

Как известно, все обладатели паспорта болельщика и билетов на матчи предстоящего мундиаля, получат право на бесплатный проезд на поездах, которые будут курсировать между городами-организаторами, а также право бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах ЧМ в дни матчей.

Начиная с 9 октября вопросы по получению и реализации права на бесплатный проезд болельщики ЧМ-2018 могут задать по электронной почте support@transport2018.com. В ближайшее время также заработает телефонная линия поддержки.

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