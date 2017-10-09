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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
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Начала работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков во время чемпионата мира

сегодня, 19:56

Служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков во время чемпионата мира-2018 уже начала свою работу.

Как известно, все обладатели паспорта болельщика и билетов на матчи предстоящего мундиаля, получат право на бесплатный проезд на поездах, которые будут курсировать между городами-организаторами, а также право бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах ЧМ в дни матчей.

Начиная с 9 октября вопросы по получению и реализации права на бесплатный проезд болельщики ЧМ-2018 могут задать по электронной почте support@transport2018.com. В ближайшее время также заработает телефонная линия поддержки.

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Все комментарии
вованыч 80
сегодня в 20:35
Целую организацию очередных нахлебников создали!!!!
YRunner
сегодня в 20:31
Лучше бы школьникам (ведь это наши дети) бесплатный проезд до школы и обратно до дома сделали.
ДСА
сегодня в 20:20
Халява, это по-русски.
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