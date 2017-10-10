Раньери убежден, что Конте не покинет «Челси»

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери поделился своим мнением о пребывании Антонио Конте в «Челси» и о слухах о возможном уходе.



«Премьер-Лига остается вершиной тренерского цеха, не думаю, что Конте так уж сильно скучает по дому. Возможно Антонио ожидал совершенно другую трансферную компанию от „Челси“, но Роман Абрамович уже довольно давно не тратил коллоссальное количество денег на трансферы.



„Манчестер Юнайтед“ и „Манчестер Сити“ неплохо укомплектовались этим летом и я считаю, что они составят серьезную конкуренцию команде под руководством Конте».



Летом Клаудио Раньери возглавил «Нант».

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