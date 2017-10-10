Раньери убежден, что Конте не покинет «Челси»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Украина. Первая лига
  • Отбор ЧМ. Азия
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Первый тайм доп. времени, 100’ Австралия 1:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
  • Главные новости
  • Все новости
11:34
Первым систему видеоповторов в России установит «Краснодар»44
11:31
Инфантино: «Месси - невероятный игрок, но ему всё ещё нужно выиграть чемпионат мира»54
11:15
Количество случаев дискриминации в Англии возросло на 53%11
10:13
Бензема может продолжить карьеру в «Арсенале»27
02:59
Головин: «Хотел бы уехать в Англию после чемпионата мира»65
14:02
Иньеста: «Самый тяжёлый момент в моей карьере - смерть Тито Вилановы»0
13:35
Хохлов: «Понимаю все риски: не будет результата - буду крайним»3
13:31
Моуриньо хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Серхи Роберто6
13:27
«Атлетик» потерял Муньяина на семь месяцев1
13:18
Хайнкес: «Хамес очень талантлив, я знаю, что могу помочь ему»2
13:09
Фанаты сборной Хорватии подрались с полицией в Киеве8
13:05
Вальтер Самуэль: «Барцальи - идеальный центрбек»2
12:52
Израиль - Испания: После окончания матча болельщик выбежал на поле с ножом10
12:39
Президент «Лиона»: «Если мне придётся уволить Женезио, не поведу и бровью»3
12:39
Хохлов приступил к работе в «Динамо»9
12:26
Netflix запустит серию документальных фильмов, посвящённых «Ювентусу»6
12:19
Фабиньо может перебраться в «Манчестер Сити»3
12:14
Кавани: «Верратти - лучший игрок, с которым я когда-либо выступал за одну команду»8
12:07
Де Лаурентис: «Многие мне говорили, что Сарри - это ошибка»1
11:22
Бускетс: «Спасибо всем, благодаря кому я смог провести 100 матчей за сборную Испании»7
11:03
ФИФА: «У нас нет информации о проблемах со строительством стадиона в Самаре»14
11:02
Тренировочные базы в Казани на ЧМ-18 будут готовы в течении месяца2
10:55
Мусонда о своём положении в «Челси»: «Упорно работаешь, а что получаешь взамен? Да ничего»8
10:51
Ди Франческо: «„Рома“ и „Наполи“ имеют все необходимые амбиции для Скудетто»3
10:42
Сборные России и Ирана определились с комплектами формы на предстоящий матч17

Раньери убежден, что Конте не покинет «Челси»

сегодня, 12:51

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери поделился своим мнением о пребывании Антонио Конте в «Челси» и о слухах о возможном уходе. 

«Премьер-Лига остается вершиной тренерского цеха, не думаю, что Конте так уж сильно скучает по дому. Возможно Антонио ожидал совершенно другую трансферную компанию от „Челси“, но Роман Абрамович уже довольно давно не тратил коллоссальное количество денег на трансферы.

„Манчестер Юнайтед“ и „Манчестер Сити“ неплохо укомплектовались этим летом и я считаю, что они составят серьезную конкуренцию команде под руководством Конте».

Летом Клаудио Раньери возглавил «Нант».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
VIPded
сегодня в 13:21
Поживём-увидим...
Preston North End
сегодня в 13:06
А Я считаю что покинет Челси, ясли ему поступит выгодное предложение.
Василий 50
сегодня в 12:58
Незаменимых нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100