Ридле: «Поведение Дембеле в „Боруссии“ минувшим летом - это цирк»

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Карл-Хайнц Ридле раскритиковал поведение бывшего игрока «шмелей» Усмана Дембеле, который минувшим летом бойкотировал тренировки команды, настаивая на том, чтобы его продали в «Барселону»:

«Мы знали, что Дембеле будет сложно удержать, ведь он хотел играть в „Барселоне“.

Но мне не понравилось, как это происходило, его поведение - это цирк. За такое надо наказывать».

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