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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
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21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
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Буффон: «Я дружелюбен по отношению к защитникам, но ненавижу нападающих!»

сегодня, 15:35

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуджи Буффон назвал лучших футболистов, которым он противостоял за время карьеры, и которые играли с ним в одной команде:

«Я дружелюбен по отношению к защитникам, но ненавижу нападающих!

Сильнейшие игроки, против которых мне доводилось играть? Роналдо, бразилец, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Зинедин Зидан.

Если говорить об одноклубниках, то это защитники, с которыми я играл: от Тюрама, Каннаваро и Феррары до Кьеллини, Барцальи, Бонуччи и Ругани.

Если говорить об итальянцах, то назову Пирло, Тотти, Дель Пьеро, Роберто Баджо и Паоло Мальдини».

Ранее Буффон рассказал, что для него значит победа на чемпионате мира 2006 года.

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Mоnоlo
сегодня в 15:36
Для вратаря это нормально.
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