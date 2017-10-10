Буффон: «Я дружелюбен по отношению к защитникам, но ненавижу нападающих!»

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуджи Буффон назвал лучших футболистов, которым он противостоял за время карьеры, и которые играли с ним в одной команде:

«Я дружелюбен по отношению к защитникам, но ненавижу нападающих!

Сильнейшие игроки, против которых мне доводилось играть? Роналдо, бразилец, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Зинедин Зидан.

Если говорить об одноклубниках, то это защитники, с которыми я играл: от Тюрама, Каннаваро и Феррары до Кьеллини, Барцальи, Бонуччи и Ругани.

Если говорить об итальянцах, то назову Пирло, Тотти, Дель Пьеро, Роберто Баджо и Паоло Мальдини».

Ранее Буффон рассказал, что для него значит победа на чемпионате мира 2006 года.

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