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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
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Г. Невилл: «Фергюсон не включал „фен“ во время рядовых матчей, а вот на „Энфилде“ - да»

сегодня, 16:04
ЛиверпульЛиверпуль-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед14.10.2017 в 14:30 Не начался

В эту субботу (14 октября) «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках матча 8-го тура английской Премьер-Лиги, и бывший защитник «красных дьяволов» Гари Невилл вспомнил, насколько принципиальным было это противостояние для легендарного тренера манкунианцев сэра Алекса Фергюсона

«Перед большими матчами он вел себя иначе, честно говоря, самым злым он бывал именно во время таких поединков.

Люди говорят о знаменитом „фене“, но это никогда не случалось во время рядовых матчей, а вот на „Энфилде“, во время перерыва или после игры, - да.

Если мы проигрывали, то он неподвижно сидел в раздевалке, пока мы все принимали душ по 25 минут. Сидел и не двигался. Он терпеть не мог проигрывать на „Энфилде“.

Но если мы побеждали, даже не имело значения то, как мы играли, - казалось, что это лучшее чувство в мире».

Напомним, что до начала матча с МЮ «Ливерпуль» откроет на «Энфилде» трибуну имени Кенни Далглиша.

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Все комментарии
Mоnоlo
сегодня в 16:48
басби для меня все равно стоит выше фергюсона. что в общем то логично.
Так Себе Аналитик ответил Dominators
сегодня в 16:47
Dominators:
А наши если проигрывают , собираются в номере гостиницы , закрываются и дружно говорят **мы га....** .
И пьют с горя "Дом Пениньон", плача, курят кальян, и, чтобы хоть немного забыться, развлекаются с девушками из элитных эскорт-агенств.
просто сашка
сегодня в 16:44
у деда всегда стоял на ливерпуль)
Y.N.W.A.
сегодня в 16:27
Ферги крутой. Ну а Ливерпуль-Юнайтед главный матч Британии и один из 4-5 крутейших в мире.
Dominators
сегодня в 16:13
А наши если проигрывают , собираются в номере гостиницы , закрываются и дружно говорят **мы га....** .
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