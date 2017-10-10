Г. Невилл: «Фергюсон не включал „фен“ во время рядовых матчей, а вот на „Энфилде“ - да»

В эту субботу (14 октября) «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках матча 8-го тура английской Премьер-Лиги, и бывший защитник «красных дьяволов» Гари Невилл вспомнил, насколько принципиальным было это противостояние для легендарного тренера манкунианцев сэра Алекса Фергюсона:

«Перед большими матчами он вел себя иначе, честно говоря, самым злым он бывал именно во время таких поединков.

Люди говорят о знаменитом „фене“, но это никогда не случалось во время рядовых матчей, а вот на „Энфилде“, во время перерыва или после игры, - да.

Если мы проигрывали, то он неподвижно сидел в раздевалке, пока мы все принимали душ по 25 минут. Сидел и не двигался. Он терпеть не мог проигрывать на „Энфилде“.

Но если мы побеждали, даже не имело значения то, как мы играли, - казалось, что это лучшее чувство в мире».

Напомним, что до начала матча с МЮ «Ливерпуль» откроет на «Энфилде» трибуну имени Кенни Далглиша.

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