Франция одержала победу над белорусами и вышла на ЧМ-2018

Сборная Франции обыграла команду Беларуси в заключительном туре отборочного раунда ЧМ-2018.
Сен-Дени, стадион «Стад де Франс»
Франция - Беларусь 2:1 (2:1)
Голы: Гризманн 27, Жиру 33 - Сарока 44.
Франция: Льорис, Умтити, Динь, Варан, Сидибе, Толиссо, Лемар (Пайет 83), Матюиди, Коман (Мбаппе 61), Жиру, Гризманн (Сиссоко 78).
Главный тренер: Дидье Дешам.
Беларусь: Черник, Политевич, Матвейчик, Янушкевич (Сачивко 46), Володько, Корзун (Быков 79), Драгун, Ковалев (Скавыш 65), Карницкий, Стасевич, Сарока.
Главный тренер: Игорь Криушенко.
Предупреждения: Корзун 26, Матвейчик 53, Сидибе 83, Володько 87.
Судья: Халис Озкахья.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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Просыпайся Дешамчик, а то с такой игрой даже из группы не выйдете.
Всех болельщиков Франции с выходом на ЧМ18.
Просыпайся Дешамчик, а то с такой игрой даже из группы не выйдете.
Всех болельщиков Франции с выходом на ЧМ18.