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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
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Франция одержала победу над белорусами и вышла на ЧМ-2018

вчера, 23:37
ФранцияФранция2 : 1БеларусьБеларусьМатч завершен

Сборная Франции обыграла команду Беларуси в заключительном туре отборочного раунда ЧМ-2018.

Сен-Дени, стадион «Стад де Франс»

Франция - Беларусь 2:1 (2:1)
Голы: Гризманн 27, Жиру 33 - Сарока 44.

Франция: Льорис, Умтити, Динь, Варан, Сидибе, Толиссо, Лемар (Пайет 83), Матюиди, Коман (Мбаппе 61), Жиру, Гризманн (Сиссоко 78).
Главный тренер: Дидье Дешам.

Беларусь: Черник, Политевич, Матвейчик, Янушкевич (Сачивко 46), Володько, Корзун (Быков 79), Драгун, Ковалев (Скавыш 65), Карницкий, Стасевич, Сарока.
Главный тренер: Игорь Криушенко.

Предупреждения: Корзун 26, Матвейчик 53, Сидибе 83, Володько 87.

Судья: Халис Озкахья.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Serge Boykov
сегодня в 00:10
Франция на ряду с Германией, Бразилией и Испанией,гланый претендент на победу!
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:09
Поздравления Франции. Жаль, что Швеция не первая, но это изначально было очень труднодостижимо. Не смогли развить успех победы над Францией.
gentlewolf
вчера в 23:56
Сарока чуть чуть не опередила Варана:)
Owl Fake
вчера в 23:55
Казалось бы молодцы белорусы, с голландцами и французами достойно сыграли, а на выходе позорное 6 место позади Люксембурга..
juchok
вчера в 23:52
беларусы ничем не хуже французов седня смотрелись! могли бы и ничейку увезти!
brodaga 05
вчера в 23:47
Франции с выходом на ЧМ18
Mоnоlo
вчера в 23:47
Слишком скромно.
EVM
вчера в 23:46
Жаль братьев белорусов, их сборная не приедет на ЧМ, но в России все равно, будут рады видеть ваших болельщиков.
Nazi
вчера в 23:44
Эх, не нравится мне такая Франция, как в последних трех матчах...

Просыпайся Дешамчик, а то с такой игрой даже из группы не выйдете.

Всех болельщиков Франции с выходом на ЧМ18.
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