«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут подписать Дэнни Роуза

Как сообщают СМИ, за защитником «Тоттенхэма» Дэнни Роузом наблюдают «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Несмотря на то, что действующий контракт игрока рассчитан до 2021 года, вполне вероятно, что Роуз покинет клуб уже в ближайшее будущее. Оценочная стоимость английского футболиста составляет примерно £45 млн, сумму которую могут предложить «Челси» и «Манчестер Юнайтед». На фоне того, что Дэнни Роуз довольно часто критикует руководство «Тоттенхэма», вероятность того, что футболист покинет клуб в ближайшее время очень высока.

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