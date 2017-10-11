Альваро Гарсия близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

По словам испанских СМИ, «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы заключить контракт с полузащитником «Кадиса» Альваро Гарсией. Утверждается, что лично Жозе Моуриньо был впечатлен атакующим потенциалом и универсальными способностями игрока. Трансфер может состояться уже в ближайший год. Бывшим полузащитником «Гранады» также интересуются несколько других клубов из Премьер-Лиги. Оценочная стоимость игрока составляет £7.2 млн, однако эта цифра может удвоится, если «Кадис» в следующем сезоне пробьется в Примеру.



Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо также заинтересован в приобретении игрока «Барселоны» Серхи Роберто.

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