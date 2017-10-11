Коутиньо достиг личного соглашения с «Барселоной»

Как сообщают СМИ, полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо дал личное согласие на переход в «Барселону». Согласно утверждениям, бразильский футболист со своим агентом уже сумели договориться с «Ливерпулем» о переходе в каталонский клуб в первые дни зимнего трансферного окна. Однако многое также зависит от «Барселоны», которая должна приготовить английскому клубу достойное предложение.



Помимо «Барселоны», Филиппе Коутиньо также интересовался ПСЖ.

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