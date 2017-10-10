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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Идет второй тайм, 53’ Россия 0:0 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 53’ Сербия (до 21) 2:2 Россия (до 21)
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Вермален зимой перейдет в «Андерлехт»

сегодня, 18:45

Защитник каталонской «Барселоны» Томас Вермален с большей долей вероятности предстоящей зимой покинет команду. Сообщается, что футболист продолжит карьеру в бельгийском «Андерлехте». Ранее сообщалось, что Вермален входит в сферу интересов ливерпульского «Эвертона».

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 18:55
"Барселону" он уже не устраивает, но уходить доигрывать еще рано.
Вермален, скорее всего, пытается как можно удачнее трудоустроиться.
Вот агент и начал распускать слухи о переходе Томаса в "Андерлехт".
Брулин
сегодня в 18:49
давно пора, не уровень Барселоны, но сколько трофеев командных...
Mоnоlo
сегодня в 18:48
В Арсенале был хорош до травм. Удачи!
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