Вермален зимой перейдет в «Андерлехт»

Защитник каталонской «Барселоны» Томас Вермален с большей долей вероятности предстоящей зимой покинет команду. Сообщается, что футболист продолжит карьеру в бельгийском «Андерлехте». Ранее сообщалось, что Вермален входит в сферу интересов ливерпульского «Эвертона».
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Вермален, скорее всего, пытается как можно удачнее трудоустроиться.
Вот агент и начал распускать слухи о переходе Томаса в "Андерлехт".
Вермален, скорее всего, пытается как можно удачнее трудоустроиться.
Вот агент и начал распускать слухи о переходе Томаса в "Андерлехт".