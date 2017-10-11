Фассоне: «Дерби с „Интером“ не станет решающим для Монтеллы»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне опроверг информацию о том, что результат матча с «Интером» определит судьбу главного тренера «россонери» Винченцо Монтеллы:

«Это дерби не станет решающим для Монтеллы. Мы полностью доверяем нашему тренеру, я сохраняю уверенность и в очередной раз готов выразить ему уважение. Да, этот матч для нас важен, ведь мы проиграли два последних поединка, но „решающий“ — это слишком громкое слово.

Мы занимаемся долгосрочным проектом, речь не о 7-8 днях. Работа потребует времени, хотя мы и надеемся, что не столь много».

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