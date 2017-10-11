Аллегри: «„Реал“ — фаворит номер один на победу в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признает, что в этом году «Реал» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов:
«„Реал“ — фаворит номер один. Они слегка подсели и потеряли очки, но уже начинают возвращаться к должным кондициями. В матче в Дортмунде они сыграли на 70 % от своих возможностей и победили.
У „Барселоны“ есть Лионель Месси, который может решить исход игры. ПСЖ пока совершенно непонятен, но у них играют Неймар, Мбаппе, Кавани, Алвес... Посмотрим, чего они стоят как команда в марте».
Напомним, что туринский клуб уступил «сливочным» в финальном матче последнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте