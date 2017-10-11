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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Роббен: «Болельщики выкрикивали мое имя на „Амстердам Арене“, это было потрясающе»

сегодня, 13:34
НидерландыНидерланды2 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

Завершивший карьеру в сборной Нидерландов полузащитник Арьен Роббен считает, что у «оранжевых» всё будет хорошо:

«Когда всё отдаешь ради победы и не достигаешь успеха, конечно, испытываешь огромное разочарование. Но это естественно пребывать в грустном настроении, лучшие времена впереди.

Болельщики выкрикивали мое имя на „Амстердам Арене“, это было потрясающе. Я им очень благодарен, ведь провел в сборной 14 лет. Я был свидетелем многих прекрасных событий. И если фанаты сборной это настолько ценят, я могу только их поблагодарить».

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Все комментарии
Owl Fake ответил RUSTY8
сегодня в 14:21
RUSTY8:
где-то еще Хунтелаар прилично бегает
и Снейдер с ван Перси, но они нестабильны и редко вызываются.. что они есть, что их нет.
RUSTY8 ответил Owl Fake
сегодня в 14:08
Owl Fake:
В первом тайме он был неудержим, мог забить и 3 и 4. Но г.вно-партнёры его пыл не поддержали. Последний из великолепного поколения, которое вряд ли появится в ближайшие лет 5.
где-то еще Хунтелаар прилично бегает
street-steal67
сегодня в 13:57
Да, это точно, последний из яркого поколения Голландцев. Единственное светлое пятно в команде вчера был.
Caniggia
сегодня в 13:49
Если бы не огромное количество травм, то можно было бы говорить о его величии. Но и в своём сегодняшнем статусе - это один из ярчайших полузащитников современности.
Locomotive Breath
сегодня в 13:42
Ты был молодцом, Арьен!!!
Owl Fake
сегодня в 13:42
В первом тайме он был неудержим, мог забить и 3 и 4. Но г.вно-партнёры его пыл не поддержали.
Последний из великолепного поколения, которое вряд ли появится в ближайшие лет 5.
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 13:41
Очень хороший игрок и человек! Жаль ЧМ без Голландии !
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