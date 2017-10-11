Роббен: «Болельщики выкрикивали мое имя на „Амстердам Арене“, это было потрясающе»

Завершивший карьеру в сборной Нидерландов полузащитник Арьен Роббен считает, что у «оранжевых» всё будет хорошо:

«Когда всё отдаешь ради победы и не достигаешь успеха, конечно, испытываешь огромное разочарование. Но это естественно пребывать в грустном настроении, лучшие времена впереди.

Болельщики выкрикивали мое имя на „Амстердам Арене“, это было потрясающе. Я им очень благодарен, ведь провел в сборной 14 лет. Я был свидетелем многих прекрасных событий. И если фанаты сборной это настолько ценят, я могу только их поблагодарить».

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