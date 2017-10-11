В сборной Бельгии сообщили, что двери для Наингголана по-прежнему открыты

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан в очередной раз не попал в заявку сборной Бельгии. Однако технический директор национальной команды Крис ван Пуйвелде советует футболисту не унывать, так как «двери для него открыты»:

«Наингголан выбыл из сборной Бельгии? Нет. Не могу предсказать его будущее, но двери для него не закрывались.

Бельгия хочет победить на чемпионате мира. У нас хорошая команда и есть потенциал для триумфа, как и страстное желание дойти как можно дальше. Конечно, будут на турнире и другие мощные коллективы.

Мы по-настоящему рассчитываем на Мертенса. Не только сегодня, но и в будущем. Я знаю его долгие годы, еще когда он играл во втором голландском дивизионе. Я тогда наблюдал за его игрой, а мой друг сказал, что у этого парня есть хорошие перспективы стать звездой».

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