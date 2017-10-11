Тошак: «Вся тройка BBC сейчас испытывает проблемы»

«Хрустальному» полузащитнику Гарету Бэйлу будет сложно удержаться в «Реале» — именно так считает бывший наставник «сливочных» Джон Тошак:

«Вероятно, травмы совсем его замучили. Гарет пропустил очень много матчей, и хотя „Реал“ выигрывал тяжелые поединки и завоевывал трофеи, должно быть, он очень расстроен.

Следует ли ему сменить клуб? Только люди в Мадриде могут ответить на этот вопрос, но требования „Сантьяго Бернабеу“ очень, очень высокие. Если ты физически не готов на 100 %, становится гораздо сложнее.

Вся тройка BBC сейчас испытывает проблемы по разным причинам, им на пятки наступают другие. Так что я не уверен, что мы отныне будем часто видеть эту связку».

Ходят слухи, что главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан подумывает о продаже валлийца.

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