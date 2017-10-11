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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
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    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
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    5%
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
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03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Вертонген: «Кейн и Лукаку будут сражаться за „Золотую бутсу“ до самого последнего матча»

сегодня, 13:03

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген уверен, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку составит форварду «шпор» Харри Кейну серьезную конкуренцию в борьбе за «Золотую бутсу»:

«На мой взгляд, их очень тяжело сломить. Думаю, что они продолжат борьбу за „Золотую бутсу“ до самого последнего матча сезона, как было и в прошлом году.

Конечно, Ромелу сейчас в восхитительной форме. Но и Харри — это нечто особенное. Непросто подобрать слова, чтобы описать их игру. При этом они разительно отличаются друг от друга».

Напомним, что 10 октября Вертонген стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Бельгии.

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Все комментарии
alexov222
сегодня в 13:48
Надеюсь Кейн выпишет Верту пьявку в раздевалке за такое сравнение)
Red_team ответил Y.N.W.A.
сегодня в 13:38
Y.N.W.A.:
Ну так, как из лазарета вернется начнет штамповать хет-треки да покеры и перегоним всех)
Ну если хет-трики и покеры то да, но мы то понимает, что это за гранью фантастики для Альваро =)
Y.N.W.A. ответил Red_team
сегодня в 13:36
Red_team:
Мората выбыл больше чем на месяц, его шансы резко упали. Да и фаворитом он изначально не был
Ну так, как из лазарета вернется начнет штамповать хет-треки да покеры и перегоним всех)
Red_team ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 13:36
Дмитрий Аександров:
Они хоть знают сколько нужно забивать, чтобы получить "Золотую бутсу"?
И сколько же?
Red_team ответил Y.N.W.A.
сегодня в 13:35
Y.N.W.A.:
А выиграет Мората)
Мората выбыл больше чем на месяц, его шансы резко упали. Да и фаворитом он изначально не был
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:26
Они хоть знают сколько нужно забивать, чтобы получить "Золотую бутсу"?
КЭТиК
сегодня в 13:13
Пусть сражаются, а выиграют все равно либо Роналду, либо Месси.
marvel777
сегодня в 13:08
Мората тоже в теме
Y.N.W.A.
сегодня в 13:07
А выиграет Мората)
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