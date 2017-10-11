Вертонген: «Кейн и Лукаку будут сражаться за „Золотую бутсу“ до самого последнего матча»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген уверен, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку составит форварду «шпор» Харри Кейну серьезную конкуренцию в борьбе за «Золотую бутсу»:

«На мой взгляд, их очень тяжело сломить. Думаю, что они продолжат борьбу за „Золотую бутсу“ до самого последнего матча сезона, как было и в прошлом году.

Конечно, Ромелу сейчас в восхитительной форме. Но и Харри — это нечто особенное. Непросто подобрать слова, чтобы описать их игру. При этом они разительно отличаются друг от друга».

Напомним, что 10 октября Вертонген стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Бельгии.

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