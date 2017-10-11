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Андертон: «Если поступит предложение от „Реала“, то Кейн уйдет»

сегодня, 15:47

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Даррен Андертон поделился мыслями касательно будущего нападающего «Шпор» Харри Кейна.

«То, как играет Кейн и как он ведет себя на поле говорит о том, что он действительно счастлив. Мне кажется, он хочет закончить карьеру в „Тоттенхэме“. Ему бы хотелось сыграть на новом стадионе, стать частью этой команды, выиграть с клубом титул.

Но клуб не будет насильно держать его. Если поступит предложение от „Реала“, то он уйдет. Если вы внимательно посмотрите на его возраст и талант, то поймете, что он должен стоить 150-200 млн фунтов».

Ранее сообщалось, что «Реал Мадрид» готов включить в сделку по Харри Кейну трех игроков. 

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cannongun
сегодня в 15:49
ну что ж, в любом случае не в накладе будем. лысый умеет разводить маргарин. для Переса переговоры стартуют с 250
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