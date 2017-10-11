Бывший президент «Тоттенхэма» рассказал, что «шпор» мог возглавить Фергюсон

Бывший президент «Тоттенхэма» Ирвин Сколар в своей книге «White Hart Lane — The Spurs Glory Years» рассказал о любопытной истории, связанной с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Еще до судьбоносного переезда в Манчестер в 1986 году специалист мог возглавить «шпор».

«Правда в том, что я общался с Алексом Фергюсоном и вел с ним переговоры о сделке. Обсуждение шло долго и детально. Я ему сказал, что я старомоден, и если ты договорился о чем-то с человеком, то это серьезно. Если вы пожали друг другу руки, „давать заднюю“ уже поздно, пути назад нет при любых обстоятельствах. Так прошло наше первое знакомство, в разговоре о рукопожатиях.

Мы продолжали переговоры, общались, встречались, составляли контракт, учитывая малейшие детали. В итоге всё было согласовано, и я спросил, можем ли мы встретиться. Он согласился, и я захотел его познакомить с еще одним членом правления, Полом Боброффом. Договорилиcь встретиться утром в воскресенье, прямо у аэропорта.

Я уточнил, точно ли он готов, а он ответил: „Да, я уверен“. Так что мы достигли этого важнейшего момента c рукопожатием. Но, к сожалению, потом он отказался, а я так никогда и не узнал, почему. У меня есть теории, но сейчас это уже неважно. Я был разочарован, а он решил остаться в „Абердине“ еще на два года».

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