Самедов поблагодарил команду и болельщиков

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поблагодарил всех за поддержку.
Ранее экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков похвалил Александра Самедова.
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|Кубань-2
Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поблагодарил всех за поддержку.
Ранее экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков похвалил Александра Самедова.
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Ты кстати когда обратно в Локо или в Зенит? В СпаМе в этом году медалей не получишь - меняй шапку))
Ты кстати когда обратно в Локо или в Зенит? В СпаМе в этом году медалей не получишь - меняй шапку))
А разные луневы с фернандесами что сделали??
А разные луневы с фернандесами что сделали??
Ждем в Спартаке!
Ждем в Спартаке!