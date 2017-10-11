Кирьяков: «С выходом Самедова игра сборной России в атаке явно преобразилась»

Экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением о выступлении сборной России в товарищеском матче с Ираном:

«Серьезная ротация не удивила. Дали шанс футболистам, которые не выходили с Кореей, появилась возможность проверить разные сочетания. Ну а то, что впереди снова увидели Кокорина и Смолова, объясняю желанием Черчесова получше отладить взаимодействие форвардов. Все-таки они давно не играли вместе.

Первые таймы не получились ни в Москве, ни в Казани. Зато вторые – удались. Я об атакующих действиях. Были уже и голы, и моменты, и хорошие комбинации. Все это вселяет надежду, что с каждым матчем сборная будет прибавлять. Как в атаке, так и в обороне.

Лучший игрок матча с Ираном? Самедов. С его выходом игра в атаке явно преобразилась. Постоянно шел вперед, обострял, отдал голевую Полозу, сам мог забить… Полоз тоже был очень активен, не стеснялся идти в обводку. Безусловно, самых добрых слов заслуживает и Кузяев. Помимо того что поучаствовал в голевой атаке, он уверенно вел игру, все время искал впереди адресата. В общем, с появлением этой троицы сборная заиграла гораздо быстрее».

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